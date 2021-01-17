【本報訊】第四波疫情反覆，多個表列處所被迫暫停開放。酒吧業界昨舉行記者會，指疫情下已有約一成酒吧結業，料農曆新年後將爆發更大型結業潮，約5,000名從業員或「飯碗不保」。香港酒吧業協會表示，業界願意勸喻客人使用「安心出行」應用程式，以換取政府容許業界盡早復業。不過，有同樣受停業影響的健身業界擔心此舉正中政府下懷，反令顧客失去信心。

健身界憂令顧客失信心

協會批評，政府一方面禁止酒吧營業，但卻容許一些提供酒精飲品的餐廳繼續開門，防疫措施不公且有漏洞，要求政府一視同仁。副主席錢雋永表示，若有酒吧不願意配合勸客人用「安心出行」，協會不介意做「爛頭卒」，希望政府願意以此作復業條件。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，明白酒吧業的苦況，但此舉正中政府下懷，「（政府）餓你一頭半個月，無錢交租，咪會肯裝（安心出行）」，透露普遍客人均抗拒使用「安心出行」，亦認為就算屈服參加計劃，在疫情未止的情況下，市民亦未必會為此出賣其行蹤，反而對業界失去信心。

但他明言「坦白講句，如果一定要做，係無辦法唔跪低」，批評政府防疫措施做得不足造成第四波爆發，卻要業界承受，「根本係用疫情嚟令業界屈服」。

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