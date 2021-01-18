北京要「搞」香港選舉制度，削弱民主派在特首選舉戰的影響力，已是政圈公開秘密。身為全國政協副主席、曾任基本法諮詢委員會秘書長的前特首梁振英就在北京盛傳「下手」前接受建制網媒《香港01》訪問，指《中英聯合聲明》及《基本法》均清楚列明，香港特首可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，揚言特首若改由協商產生，英國人不能指違反《聲明》，亦毋須修改《基本法》及人大釋法。

翻查資料，建制派於2019年區選大敗、特首選舉會中逾百名區議會選委議席料全落入民主派手上後，梁振英已在一午餐會指，有關區選結果會有嚴重後果，當時已稱根據《中英聯合聲明》，北京可以放棄由選委選特首，改以協商產生。

據報今次梁振英「主動分享」85年為基本法諮詢委員會秘書長的經驗，指香港的政治體制，包括選舉制度框架都在那時候定下，至今未改，特別舉例指：「《中英聯合聲明》及《基本法》中就行政長官的產生辦法，都有一句是這樣說：香港特別行政區行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央人民政府任命」。

梁稱這是當時社會的共識，亦是與英國人之間的共識，事先「預告」如果宣佈特首改由協商產生，英國人不能說有違《聲明》，亦毋須修改《基本法》及人大釋法，聲言：「所以在起草《基本法》過程中，為何花了接近5年時間，就是為了解什麼的政治制度及選舉方式最適合香港需要」，又稱英國人當時同意香港可透過協商產生特首，就是因為了解香港的特色，「（英國）離開之後香港不會變成一個獨立國家，我們並非馬來西亞，亦非印度。」

據報「主動分享」經驗 聲稱不是評論是否需要改特首選舉方式

而在「主動分享」經驗後，據報梁振英稱自己只是「舉例」，不會評論日後是否需要或會否修改特首選舉方式，強調香港民主非「主權性民主（self-contained democracy）」，「並非自己750萬人自己圍內的事」，形容這是紅線，指民主派要承認香港的民主有別於任何主權國家的民主。

《中英聯合聲明》第3款第4項指出，「行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命」，但若細看《基本法》第45條，當中雖列明「香港特別行政區行政長官在當地通過選舉或協商產生，並由中央人民政府任命」，但同時指：「行政長官的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生的目標。」

民主黨前立法會議員涂謹申指，若北京以協商產生特首，明顯是「循序漸退」，更指梁振英亦違反自己有份制訂的《基本法》。

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