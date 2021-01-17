本月首18日多達3股寒流襲港，帶來大帽山「霧淞」和「冰海」美景，是10年來最多寒冷日的1月；今個冬季的寒冷日亦多過上次75%。雖然天文台預計，現時侵港的第3股寒流只維持1日，本月26日前再無寒流襲港，不過一道雲帶，令本港周四（21日）起一連3日均大致多雲及有雨，以周五雨勢較大。由於這3日市區最低氣溫僅16至17°C，清涼加上天陰和風勢間中清勁，容易帶走體溫，令人感覺更凍。

香港今個月首波的「強烈寒潮」橫跨除夕和元旦，持續4日，市區最低8.1°C，大帽山曾跌至-1.2°C，但因大風和乾燥，未有結霜和結冰。第二波的「冬季季候風」則持續8日，市區最低7.7°C；其間北區打鼓嶺和西貢北潭涌均跌至破紀錄冰點，新界北部地面廣泛結霜；大帽山曾跌至-2.5°C的5年低溫，闊別5年的「霧淞」奇觀再現，亦有結冰，有市民登山拍下「冰海」美景。

本月寒冷11日 過去30年平均僅6.8日

不過本月第3股「冬季季候風」的降溫幅度和長度，則遠不及首兩波；市區最低只跌穿12°C，料僅貢獻寒冷日數多1天，新界空曠地面和高地均未有跌穿冰點。本月截至18日，有11日寒冷（市區氣溫跌穿12.5°C），暫時是10年來最多寒冷日數的1月，較過去30年氣候平均值的6.8日還要多。本港對上一次1月的寒冷日數多於11日，要追溯至2011年，該月多達14日寒冷。

至於今個冬季（去年12月至今年2月），寒冷日數暫時累積有14日，雖較上一個冬季的8日多75%，但只是重返平均水平。受自然周期現象「拉尼娜」影響，華南今個冬季的東北季候風較強，沿岸溫度正常至偏低。天文台去年11月底預測，今個冬季的寒冷日數，可能較上個冬季的8日多（平均每年冬季約14天）；平均氣溫較大機會正常至偏低（低於17.7°C）。

記者 李鈺廷

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