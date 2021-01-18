前年8月31日港島區遊行演變成警民衝突，多人在銅鑼灣與灣仔一帶被捕，其中七人被控暴動等罪。案件經審訊後，區域法院法官姚勳智早前裁定其中六名被告罪名不成立，但裁定餘下一名青年暴動及無牌管有無線電通訊器具兩罪罪成，直指不信他是義務急救人員，並根據他的同行夥伴曾襲警以圖助他逃脫為由，認為他們必然參與早前的暴動而且一起逃避追捕。涉案義務急救員今被判囚4年。

本案六男一女被告被控前年8月31日在記利佐治街一帶參與暴動，首被告陳佐豪（25歲）另被控無牌管有無線電通訊器具罪。案中只有陳罪成。

早前裁決後，庭上多人啜泣，同案唯一女被告22歲郭姓女生掩面痛哭。陳還柙前，同案被告輪流在犯人欄內與陳擁抱，其中郭與陳抱擁良久，嚎哭不止，陳則輕撫她的頭安慰，場面傷感凝重。

辯方審訊時曾就陳身上有否其他急救用品一事多次盤問警員。有份追截的警員張子杰、負責拘捕的警員林上嵐、及制服被告的警員梁協盛，均聲稱沒搜查陳，故對警方在他身上搜出繃帶、生理鹽水、噴霧膠布等用品一概不知。

另外，辯方曾傳召區議員徐子見為辯方證人。徐稱前年6月由朋友介紹認識陳，友人稱陳有急救知識，亦見過他為受催淚彈影響市民洗眼。徐於前年8月向警方申請於維園遊行，陳幫忙統籌急救工作。同月31日徐在柴灣辦嘉年華，曾問陳可否充當駐場急救員，惟陳因當日需在示威活動做急救員而拒絕。

而律政司日前表明，將就本案第二、三、五、六被告，即金君卿、劉宇軒、許智銳及陳子揚四人的無罪裁決，以案件呈述方式提出上訴。

【案件編號：DCCC9/20】

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