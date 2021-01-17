【本報訊】獲特首林鄭月娥「心戰室」撥款的研究早前發現近九成高中生不信任政府，負責研究的中大公共衞生及基層醫療學院助理教授黎可欣分析認為，在現時的社會氣氛下，研究結果屬「完全意料之內」。她分析指年輕人會因無力改變社會而感到失望；既然在政治分歧上「冇偈傾」，黎可欣建議建立由青年組織領頭成立新的溝通平台，讓學校、區議員及政府代表，聆聽學生聲音，希望以年計的時間後，官員與民眾能夠坐在一起，討論最敏感的議題——政治。

黎可欣的團隊去年取得政策創新與統籌辦事處撥款，研究反送中運動後高中生對政府的看法。團隊收回共250份問卷，除早前報道研究發現87.6%人不信任政府外，研究亦發現受訪者認為政府政策沒切合中學生的需要，10分評分僅得2.65分；年輕人參與政策程度亦只有2.66分。

指勿由政府牽頭

黎可欣分析認為一系列數據源起於年輕人因無法改變政治、民生而感無力，「經歷過咁多社會事件，年輕人發現佢哋曾經希望過嘅嘢，政府最後都冇畀到，所以無力感好大」。黎稱現時社會雖然撕裂，但對話仍然是解決方法，只是不能再由政府牽頭，「好似青年發展委員會，其實好多前設，年輕人根本唔想參加。」黎亦認為之前政府舉行的特首「對話會」亦不應再辦，「特首整個forum，係冇出到件事（效果）」。

她建議成立新的溝通平台，由地區青年組織牽頭，招募年輕人參與，再交由區議員、政府部門落實。她舉例指近期主教山配水庫的保育發展，也可以放在溝通平台討論。

黎可欣認為建立新溝通平台的計劃最大困難是政府能否「打開隻耳朵」，「要放低自己，打開個心聽大家講嘢。唔止政府，年輕人都係，大家放低前設先，胸襟亦要好開闊，否則就行前唔到」。