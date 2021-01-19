天主教香港教區主教一職懸空超過兩年，有外電引述羅馬消息，指教廷初步確定新主教人選，該候選人來自修會，在中國和西方都有教會的經驗，但任命會待港政治局勢穩定才會公佈。

已故教區主教楊鳴章在2019年1月去世，教會傳媒《支柱(The Pillar)》今日刊出題為《中國政局動盪期間香港主教任命被擱置》的文章，指繼教區輔理主教夏志誠和神父蔡惠民後，教廷正考慮第3人選。該網引述來自中國和羅馬的高層消息，指已經初步確定了一名來自修會的主教候選人，惟因香港的政治危機不斷升級，任命預計將再拖延幾個月。

該網又引述梵蒂岡國務院高層官員消息，指任命「不是可以立即決定的事」，又指過去「每次提出人選都出現問題。」文章指，楊鳴章去世後，輔助主教夏志誠原為接任人選，並獲教宗方濟各批准，惟他被指曾出席2019年的反送中運動，教廷擔心任命會惹怒北京，任命在公開宣佈前撤銷。

羅馬的官員隨後選定教區神父蔡惠民出任主教，相信蔡比夏更能被北京接受，但任命同樣在教宗批准後撤消，「這次是因為擔心教區內教徒的強烈反對。」該網引述香港教區一名高層指，蔡雖然更易為北京所接受，但同時被認為是分裂教區的象徵；一位不願透露姓名的神職人員指蔡獲國務卿，「蔡的行為舉止尤如已經正式上任香港主教，把自己人安插在教區的不同位置。」

「陳日君出山是北京噩夢」

該網指，蔡的任命在去年7月實施《港版國安法》前已被撤銷，即使現正考慮第3人選，但在疫情完全穩定和2021年立法會選舉後才會公佈，又指接近國務卿消息指，羅馬希望新的主教能夠為香港帶來穩定，而不是使事情變得更加不安全。

有香港神職人員擔心，延遲公佈只會令中國對人選的影響越來越大，出現好選擇的機會越來越微。有中國教會高層則指，若現年81歲的宗座署理湯漢無法再履行職務，中國可能會再次建議蔡惠民任主教，以免讓榮休主教陳日君樞機會暫代職務，又指若陳出山，將是「北京的噩夢」。

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