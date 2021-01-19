2019年多場反送中示威，暴露警隊執法多次針對及干擾傳媒，包括呼喝記者為「黑記」、以強光阻撓採訪、無警示下向記者施放胡椒噴霧或發射催淚彈。記協早前入稟高等法院申請司法覆核，要求宣告警方阻撓採訪屬非法行為。但高院上月頒下判詞，裁定記協敗訴。記協今日表示，徵詢法律團隊意見及衡量其他因素，特別是上訴失敗可能要承擔的訟費及須兼顧其他司法案件後，決定不上訴。

記協表示，未能透過法院為行家討回公道，感到極為難過及沮喪。記協指出，有大量現場片段及圖片佐證，有警員違法、違規是鐵一般的事實。就法院較早前裁定，警方申訴機制有不足地方，記協對「有冤無路訴」亦感到無奈和無助。

記協表示，公道自在人心，但公道不能亦不應只在人心，而必須透過制度維護和彰顯。記協亦指，新聞工作者並非要求特權，只要求掌握公權力者依法執法，對記者公道，亦對自己行使權力負責。

記協指，雖法院裁定記協敗訴，「但我們沒有感到失敗，亦不認為我們要求政府還我們一個公道有任何過錯」，深信新聞工作者仍會無懼無畏追求真相，不會退縮。記協稱會接觸今次司法覆核中13個個案的記者，了解他們會否進行下一步行動，如有需要，會提供協助。

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