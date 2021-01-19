武漢肺炎疫情下不少市民被迫留家，連上班、上課亦移師至網上進行，網絡安全問題亦應運而生。 生產力局轄下香港電腦保安事故協調中心今日（19日）公佈，於2020年共處理8,346宗網絡保安事故，數字雖比2019年下跌12%，但當中網絡釣魚個案則按年急升35%，共有3,483宗。中心解釋指，在疫情下不少公司都轉用線上會議、雲端文檔共享等方式工作，加上早期市民對疫情消息求知若渴，令網絡釣魚攻擊有可乘之機，包括假冒發佈疫情最新資訊、雲端文檔連結等，誘騙市民點進釣魚網站連結。

香港電腦保安事故協調中心2020年錄得的8,000多宗保安事故中，以「殭屍網絡」為數最多，佔總數一半，而錄得個案跌幅最大的則是「惡意軟件」，大跌85%至181宗，中心指因勒索軟件主要以企業為目標 ，導致個人惡意軟件事故報告減少。而「網絡釣魚」個案則佔整體42%，當中攻擊例子包括偽冒衞生組織要求比特幣捐款、發佈疫情最新資訊、雲端文檔共享，以及重新編排物流運輸訊息等；更有34%釣魚網站使用數碼證書（HTTPS ），數字按年上升近一成，中心指攻擊者藉使用數碼證書，令釣魚網站看起來更值得信賴。

攻擊者冒認同事傳電郵 市民誤進釣魚網站

中心資訊保安顧問羅恩諾舉例指，在疫情下「大家都想知道疫情消息」，而攻擊者或會透過電郵等渠道，假冒不同機構發出釣魚網站連結，以騙取市民資料；而目前不少公司亦使用的雲端文檔共享，可容許多名職員在線上修訂同一份文件，攻擊者或會假冒公司發出内含釣魚網站連結的電郵，令市民「以為係自己同事」而誤點進連結。

中心負責人陳仲文指出，2020年是數碼轉型的分水嶺，在疫情下企業和生活方式均迅速轉向非接觸式方式，如遙距工作、遙距學習、線上購物、遙距醫療等 。但陳形容，如保安措施未能趕上線上遷移步伐，便會引致更高網絡安全風險，加上新技術如 5G、物聯網和人工智能，亦或會導致更多系統或數據流量，暴露在不可信的網絡中。 他預期隨租用式犯罪服務成熟，2021 將會激增具針對性和有組織的網絡攻擊。

陳仲文建議，就網絡保安的新威脅，包括企業及個人都需要做好防範措施，建議企業可向職員提供「在家工作」保安指南，以及保護遙距存取設施和端點等，以免遭受攻擊或入侵網絡會議等情況，亦須制定新網絡保安策略及管理計劃，包括加強驗證、進行網絡保安檢查，以及保護任何暴露於互聯網的系統等。

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