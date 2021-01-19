政府下午公佈最新失業數字，失業率勢創16年新高。疫情持續，勞工界已多次要求設立失業援助金，但政府一直置若罔聞，特首林鄭月娥今日再明確表示，因設立失業援助金涉及大量金帑，因此難以難行，但勞工及福利局會研究降低在職家庭津貼的工時門檻，令做散工的市民也可申請津貼。勞工界批評林鄭堅拒設立失業援助金，是不理民間死活。

林鄭月娥在行政會議前表示，預期今日公佈的失業數字表現會差，因為數據開始反映保就業計劃結束後的就業情況，預期會有更多人失業，勞福局正研究是否可以降低在職家庭津貼的工時門檻，令只是做散工、工作時數不多的市民都可以申請到職津。

對於勞工界提出延長保就業計劃，甚至設立失業援助金，林鄭月娥指出，明白在疫情下多個行業已停業逾兩個月，但政府面對重大財赤，要謹慎考慮財政問題，失業援助金因涉及大量金帑，在香港難以實行，而政府目前也無意延長保就業計劃，至於未來會有否其他經濟支援，林鄭指財政司長陳茂波正就下月財政預算案諮詢公眾。

每月工時達192或以上才獲1,400元全額津貼

現時在職家庭津貼按申請住戶的每月總工時和入息上限，劃分全額、3/4額及半額貼額。住戶每月總工時達192或以上，全額高額津貼為1,400元，3/4額高額及半額高額津貼則1,050元及700元。每月總工時168至192以下可獲中額津貼額，分別為1,400元、1,050元及700元；每月總工時144至168以下則領基本津貼額，分別為1,000元、750元及500元。

單親住戶所需的工時要求相對較低，而申請住戶每名合資格兒童，每月亦可獲發津貼，劃一為全額1,400元，3/4額1,050元和半額700元。

工會：不理民間死活

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，政府已預期失業持會持續上升，但仍一意孤行堅拒設立失業援助金，是不理民間死活，做法短視，「你死攬住啲公帑都冇用，失業率不斷上升，打工冇收入，自然唔會消費，成個經濟都唔會帶動到。」她又批評，降低職津門檻對打工仔作用不大，「只係應酬大家，話畀市民聽政府有做嘢。」

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