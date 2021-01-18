確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎確診連升4日，昨日（18日）多107宗，不但較前日的55宗升近倍，也是繼去年12月19日109宗確診後，近一個月首次確診破百，今日（19日）數字則有所緩和，新增逾60宗確診，料較昨日跌約40%。衞生署下午將舉行疫情記者會，食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲將會出席。《蘋果》將直播情況。

80歲長期病患婦離世 累計164人武肺而亡

另外，東區尤德夫人那打素醫院今日公佈，一名80歲有長期病患女病人（第6255號個案）昨晚離世。該女病人11月28日開始咳嗽、發燒，29日入院並確診，其後病情持續惡化，於12月1日轉入深切治療部留醫，延至昨晚9時10分離世。該患者為另一確診者的密切接觸者，居於鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座。本港至今累計164宗死亡個案。

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政府計劃定期檢測前線僱員

政府今日宣佈由1月21日起，一但有政府僱員確診，與其同層工作的所有人員，及曾與確診者一同工作的人員，都須在指定限期內檢測，並須在家工作直至有陰性檢測結果為止，如對公共服務有影響會盡早公佈。另外，政府亦正計劃安排前線員工接受定期檢測。

因應本地疫情的情況，政府有需要繼續採取措施，減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播。政府發言人今日（1月19日）宣佈，政府僱員特別上班安排將會延長至1月27日。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月27日前再檢視情況。

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

蕪湖街遊樂場、荃灣麗都花園設流動採樣站

政府在紅磡蕪湖街臨時遊樂場及荃灣麗都花園增設流動採樣站。而位於官涌體育館及廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）的流動採樣站會延長服務日期至2021年1月20日，為區內受檢人士及其他居民提供免費檢測服務。而受檢人士除流動採樣站外，亦可選擇到全港任何一間社區檢測中心接受檢測服務。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日起至4月20日，為期2個月。

張竹君表示，酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫，故此署方會觀察酒店的容量及需求。

本港疫情

●確診（截至1月19日14:00）

9,664宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

164宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

28人出院（7570、8821、8829、8893、8948、8974、8982、8990、9105、9127、9139、9144、9150、9160、9168、9174、9175、9176、9183、9188、9263、9274、9275、9289、9305、9359、9375、9416號個案）；

共8,786人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

578名確診者仍留醫；

41人危殆（1989、3496、5409、5511、5735、5754、6125、6232、6255、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、7123、7259、7323、7424、7680、8018、8078、8126、8195、8221、8323、8384、8449、8452、8818、8820、8900、8937、9030、9049、9060、9062、9267、9311、9438號個案）；

27人嚴重（5739、5990、6386、6543、6824、6850、7076、7208、7305、7468、7653、7964、8443、8819、8832、8931、9040、9045、9055、9066、9115、9133、9135、9166、9185、9240、9284號個案）；

510人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●綠色專線小巴81K／12月17日／第8248號個案

●城巴307A、5X／12月17至18日／第8214號個案

●的士DE7696（夜間）／12月18至20日／第8292號個案

●的士DE7696（日間）／12月19至20日／第8432號個案

●的士PK8728（夜間）／12月24至25日／第8669號個案

●的士LL4250／12月20至28日／第8770號個案

●的士TH8378／12月29日／第8854號個案

●的士RB9813（夜間）／11月29日至12月31日／第8900號個案

●九巴234A／1月1日／第9054號個案

●九巴32H／1月3日／第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲／1月7至8日／第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣／1月5至9日／第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間）／1月10日／第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日／第9438號個案

●的士WB1696／1月15日／第9481號個案

●九巴61M／1月13日／第9567號個案

●的士VE8670／1月4至8日、11至15日／第9583號個案

兩岸疫情 （截至1月19日13:30）

兩岸最新疫情：國家衞健委公佈，內地昨（18日）新增118宗確診個案，其中本土確診佔106宗，分別是吉林43宗，河北35宗，黑龍江27宗，北京1宗，12宗為境外輸入病例，另外新增91名無症狀感染者。內地累計88,454宗確診個案，4,635人死亡。台灣目前累計868宗確診，7人死亡。

外國疫情（截至1月19日07:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,543萬，全球死亡人數超過203萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,404萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過39.8萬。印度確診人數超過1,057萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過851萬，死亡人數突破21萬。俄羅斯確診突破350萬宗。英國確診亦已突破336萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

●JHU周一發佈的疫情最新統計數據顯示，美國累計確診病例超過2,400萬宗，累計死亡病例398,307宗。美國是全球累計確診病例數和累計死亡病例數最多的國家。

●法國總統馬克龍的夫人布麗吉特（Brigitte Macron）周日晚在法國電視披露曾經確診。她表示在感染病毒後她味覺和嗅覺喪失、疲勞和偏頭痛。馬克龍在一個月前也曾中招，去年底康復。

●法國疫情持續嚴峻，巴黎迪士尼樂園周一宣佈將重開日期押後近兩個月，由原定下月13日改為4月2日。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 24,041,339 (398,588)

印度 10,571,773 (152,419)

巴⻄ 8,511,770 (210,299)

俄羅斯 3,552,888 (65,059)

英國 3,443,321 (90,030)

法國 2,972,827 (70,825)

⼟⽿其 2,392,963 (24,161)

意⼤利 2,390,102 (82,554)

⻄班牙 2,252,164 (53,314)

德國 2,059,375 (47,263)

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