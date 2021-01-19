武漢肺炎疫情肆虐將近一年，惟港府抗疫不力，通關遙遙無期，加上「保就業」 計劃完結，多間大型旅行社於上月起相繼裁員。東瀛遊今召開員工大會，宣佈7日內遣散所有導遊，約120人，年資介乎1年至20年，惟遣散方案僅符合《勞工法例》要求。執行董事禤國全指，會以導遊去年1月薪金計算遺散費，裁員開支涉款2千萬元。被炒員工互相擁抱和自拍道別，有入行30年的導遊表示轉行困難，暫時「咬住穀種先」，希望盡快取得賠償過年關。

位於尖沙嘴東瀛遊的辦公室外，今早貼上「公司內部私人活動，謝絕非邀請人士進入」字句。入場員工要先登記，再帶上膠面罩，場內設有大量座椅，門外有職員把守。場內不時傳出拍掌聲。

東瀛遊執行董事禤國全表示，今次遣散人數約120人，遣散開支約2,000萬元，有關賠償料於下月首星期送達同事手上。是次遣散後，公司暫時再無導遊，月薪較低的領隊則未受影響，公司亦未有計劃遣散領隊同事。目前公司尚有60至70位領隊。

禤指，有感未來尚有一段時間仍未能恢復外遊，即使各國市民陸續接種疫苗，但預料各國旅遊「開綠燈」仍需要一段時間，加上臨近農曆新年，希望同事有錢過年，同時給予同事們清晰訊息，讓已從事其他工作的同事可以專心發展其他工作。他強調日後外遊復蘇，會優先聘請被遣散的員工。

疫情後，東瀛遊經營網購平台EGL Market，主要售賣海外直送食品。禤指平台收入僅佔正常營業額單位數，惟可保持與熟客互動，相信公司捱得過今次難關。

香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會副主席林逸濠指，是次東瀛遊裁減日本導遊約90人及長線導遊約35人，資方將依據勞工法例賠償，並以員工最後一個完整工作的月份計算遣散費，上限22,500元，但他認為公司不應設置上限。

資深導遊「冇工開」近一年：可以去搵嘢做

在東瀛遊工作逾十年的日本線導遊、行業年資約30年的黃先生說：「冇話滿唔滿意（賠償方案），跟足勞工法例就okay」。被問到遣散是否比停薪留職好，黃先生說，導遊同事由去年2月開始一直「冇工開」，相信現時搵工會很困難，暫時惟有「咬住穀種先」，「有負擔嘅同事，咪暫時一了百了，起碼可以出去搵嘢做，宜家過年前有錢過年」。

資料顯示，去年9至11月，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)的失業率為10.1%，較前年同期５.２%增加近一倍。

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