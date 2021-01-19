壹傳媒創辦人黎智英被指控涉嫌欺詐及勾結外國勢力，遭未審先判，去年除夕再被還押，早前被轉到高設防的赤柱監獄。再有認識黎智英逾40年的舊友來信，指黎昔日不遺餘力地幫助他的新公司，力撐信守承諾的黎，是個絕對可信賴、非常誠實和正直的人。有讀者連日來信為黎打氣，「有像你這樣珍惜年輕人的，很是難得」，盼黎身體和精神還好，可盡快回到大家身邊。

英國人Colin Fenn的來信說，與黎智英已認識逾40年，是朋友也是生意夥伴。他指，第一次與黎生接觸早於70年代，那時他在香港及紐約創立時裝公司Fenn Wright & Manson，因新公司需大量的支持，黎盡力協助他們，黎的工廠Comitex還以優惠價錢，成為他們的供應商。

舊友讚黎智英堅守承諾：是個絕對可信賴、非常誠實和正直的人

Colin說，他與黎的生意關係亦變成二人友情的基石。他指，曾與妻子探望黎在英國讀書的子女，亦試過去加拿大探望黎已故的母親和姐妹；黎與太太也曾專程由香港飛到倫敦，出席他女兒的婚禮，甚至連他公司拍檔過身，黎也有參與葬禮。Colin指，黎智英堅守承諾。據他自己畢生與黎相處的經歷，黎是個絕對可信賴、非常誠實和正直的人。

每日也來信的讀者「掛念你的手足」，在今日的信中談到近日轉場社交媒體，因未完成適應，在有些更新還是先在舊的社交媒體上發出，「在舊媒體看見新帖文，要努力抑制作出任何回應的衝動。因為對方發現在舊媒體得不到反應，才會決心轉場呀」。她指，任何壹傳媒於MeWe的帖文，都會第一時間按回應鍵的，「而且你的同事跟小編更新程度都很快，請你不用掛心」，又說希望黎身體跟精神都還好，「更希望全能的主快些幫助你回到我們身邊」。

嘲諷藍絲「放棄香港年輕人」論：先要擁有才可以放棄

她昨日的來信則說，很難相信如今還有上一輩的人表示要「放棄香港的年輕人」，「邏輯跟思考能力，果然不是人人都會鍛練。先要擁有才可以放棄。要多麼自大的人才會自詡擁有香港的年輕人呢？」她說，聽過許多曾與黎共事的人，說黎對他們提攜、信任與尊重，令她敬佩非常，「有像你這樣珍惜年輕人的，很是難得」。

她前日的來信就提到，不少人為下一代打算移民，但選擇離開的，「沒有聽過一人會大呼對這地方毫無留戀。有時候聽見他們的唏噓，實在不知道可如何作出安慰」。她稱，無論在哪裡，「香港人，仍然是香港人」，這個身份無人能從我們身上取走，也並非任何人單靠一張身份證就配得上這個稱號的，「香港人，你要撐住呀」。

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