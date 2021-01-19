公務員事務局日前向各政策局及部門發出通告，規定現職18萬公務員須在4個星期內簽妥及交回宣誓聲明後，特首林鄭月娥今早被問到相關宣誓安排時，聲稱「並唔係一個乜嘢好額外嘅要求，係一個理所當然」，她「看不到」會影響公務員士氣。林鄭又指，自己對公務員宣誓是否真誠一事「沒有答案」，「最終要視乎佢哋（公務員）嘅行為，如果有人宣誓效忠後最終做咗違反誓言嘅事，當局就會採取適當行動。」

林鄭於記者會形容，政府要求公務員入職時宣誓十分合理，「你入職公務員，當然要支持香港特別行政區、支持特區政府、亦都會支持基本法落實一國兩制」，並形容公務員宣誓或簽署聲明「並唔係一個乜嘢好額外嘅要求，係一個理所當然。」

她指，去年有4,000多名在7月1日之後新入職公務員都樂意簽署宣誓聲明，並相信不簽署的公務員「係非常非常少數字」，她看不到新要求會影響公務員士氣。她又指，政府在公務員招聘上，除警隊和懲教外，「大體上無乜問題，尤其喺一個失業情況比較嚴峻嘅時候，仍然有唔少大學畢業生，或者專業人士都想加入政府工作」。她又說如果公務員及工會有意見，相信公務員事務局樂意溝通。

立法會辯論施政報告前夕去信議員「拉票」

另外，立法會明天起一連三天辯論《施政報告》，今次是首個沒有民主派參與的《施政報告》致謝議案，林鄭今天特別主動指，會向一眾立法會議員發信，重點交代過去兩個月其施政報告取得的進展，「希望有利於議員喺未來3天施政報告辯論，再提供寶貴意見」。

林鄭於2017年上任後發表的首份《施政報告》，是當年事隔9年後再獲致謝的報告；今年民主派總辭後，報告料在建制派支持下獲致謝。

警員申請人數上年度跌近4成

根據保安局去年提交立法會財委會的資料，過去3個年度，警務處督察和警員的申請和取錄人數均持續下跌，在「反送中運動」期間跌幅尤其顯着。其中督察申請人數由2017至18年度的7,734人，跌至翌年的7,350人，2019至20年度更銳減至5,553人，按年跌幅達24.4%。

警員申請亦由2017至18年度的11,818人，減至翌年的10,578人，2019至20年度更跌至6,751人，跌幅達36.2%。督察和警員取錄人數則由過往每年度分別約200多人和1,000多人，減至2019至20年度的169人和705人。

去年度懲教招聘申請減半

至於懲教署招聘方面，懲教主任申請由2017至18年度5,157人，減至2019至20年(截至20年2月底)2,974人。二級懲教助理於2017至18年度有3,127人申請，2018至19年度因改為全年招聘而大增至8,688人，但2019至20年度即降回4,716人。

懲教署原計劃於2019至20年度招聘約50名懲教主任及約310名二級懲教助理，惟截至20年2月底僅懲教主任達標，取錄54人；二級懲教助理則只有280獲取錄。而懲教署於在2019至20年度的流失率亦有4.65%，僅次於政府飛行服務隊和警隊。

面對招考人數減少，警方由過往多在本港大專院校招募，改到中國內地和外國宣傳，又鼓勵30歲以上中年人士投考，同時鼓勵警員延長退休年齡和延聘退休警員。懲教署則自2018年開始全年招聘，2019年則成立少數族裔關係團隊，吸引更多少數族裔人士從事懲教工作。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！