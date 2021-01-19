立法會前議員許智峯去年底宣佈流亡，其中西區區議員職務因而受牽連，民政事務局表明會暫停向他發放區議員酬金、津貼和開支償還款額。許今日在社交網站發文，宣佈其中環區區議員辦事處正式終止運作，形容自己離開區議會，以實踐比做區議員更重要的使命：「保持為香港發聲」。他預料政府會在日後補選，期望繼任人除了實幹為社區做事，更是以良知辨黑白、勇於講真話、忠誠於理念而非政權的人。

許智峯在Facebook向中環選區居民發信，透露其開辦超過10年的中環區區議員辦事處正式終止運作，並向居民表明當日離開立法會，是因為政權已徹底破壞制度，民選議員已完全失去制衡角色；而離開區議會，「則是因為我給了自己一項，我認為比做區議員更重要的使命：保持為香港發聲」，持續在國際社會表達香港自由民主的聲音。

他回顧多年的區議會工作，指自己很少於社區內主動談政治，認為議員在民生議題上要實幹，切實做個「社區問題解決者」，並細數多年處理區內酒吧噪音擾民、車輛嚴重違泊、大廈管理個案；政策問題如保育區內歷史建築、市區規劃重建等。他批評，政府過去多年一直依然故我，令他明白只有「換上一個完全向市民及議會問責的政府，民生政策才可能有實質的改變」。

許形容自己正在新崗位上投入「換走政府」的工作，「我深信，這才是區政、民生工作的終極出路，哪怕這出路有多難行」。許在文末向街坊、好友承諾：「於光復後的香港，我一定會回來與大家重聚」。

政府或辦補選 許冀繼任人忠誠於理念而非政權

翻查《區議會條例》，如區議員連續 4 個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在限期前取得區議會同意，會喪失餘下任期資格。中西區區議會下次會議暫定本月28日舉行，意味許智峯最遲於5月底會自動喪失議員資格，而區議會網頁暫時仍將許智峯列為區議員。

中西區議會是許智峯踏入政壇的起點。2011年，他以29歲之齡擊敗建制派對手成功當選中環選區區議員，並兩度連任。許智峯在區議會的抗爭表現都備受關注，2014年，他在區議會抗議《基本法》撥款黑箱作業時被抬走，一抬成名；2017年曾在開會期間與時任前中西區議員陳捷貴因「爭咪」起衝突，兩人互有推撞，報警處理；又在2018年中西區議會財務委員會因欲阻撥款通過、其間涉撞跌時任區議會副主席陳學鋒等。

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