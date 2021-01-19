英國政府放寬持BNO港人移民規定，觸動親北京陣營神經，傳出中央有意出手反制。全國政協副主席、前特首梁振英接受建制媒體訪問時，質疑有意循BNO新政策入籍的港人，若決定離開，就不應保留香港身份證，認為港人不應「一腳踏兩船」，與新民黨主席葉劉淑儀早前倡議的「二揀一」方案，殊途同歸。梁振英並強調，絕對要嚴格執行《國籍法》，尤其是參與國家機關工作者，包括港區人大代表、政協委員，都不應持雙重國籍。

去年英國宣佈將為持BNO香港人提供申請居英權途徑，梁振英已提倡，港人如以BNO取得英國國籍，當局應收回他們的中國國籍和香港居民身份證。他近日接受《香港01》專訪時，先大力批評英方及其BNO新政策，指政策違反《中英聯合聲明》備忘錄中，英方在香港回歸後，港人可使用英國簽發的護照，但不賦予居留權的承諾；報道又指，梁特地拿出一本1977年4月出版的英國國籍法綠皮書，指綠皮書多處提及香港，質疑英國在英國國籍問題上反覆、玩把戲，BNO政策也不是首次改變。

梁振英又指摘英國人「非常無恥」，批評英國現時透過BNO新政策給予港人地位，但日後可隨時改變，又形容做法是英國國籍法「一直以來的特徵」，可將原本屬於她本國公民的人的應有權利「劃出去」。

中央高壓管治令港人心思變，尋求出路而要離港，但梁振英未有談及香港社會訴求，僅指BNO新政策，絕非為受影響及擔心國安法的人到英國、脫離國安法的司法範圍，指英國「絕對是為了自己好處，而且心存不軌」，批評英國目的是為了動搖香港。他指，中央對有關問題不可能沒有反制措施，又以回歸前另設臨時立法會為例，指中國政府往往是「後發制人」，否則日後沒有任何國家會尊重與中國達成的任何協議。

指措施應針對持BNO人士 不影響其他外國國籍

坊間質疑中方反制措施並非針對英國，反而針對香港人，梁振英在訪問中先行為中方有可能作出的反制措施背書，指措施應針對持BNO人士，不會影響其他外國國籍，他形容是講「常理」，反問香港人既然想用英國人的新政策，留着香港身份證有何用，強調社會不能不斷承擔對已離港人士的義務，又指不止中國對「一腳踏兩船」有看法，外國人也有。

至於禁止雙重國籍或觸及社會精英階層利益，梁振英反問有何擔心，「1982年，中國宣佈收回香港，都是這樣，擔心得過那時候？」又指要嚴格執行《國籍法》，港區人大代表、政協委員等參與國家機關事務者都不應持雙重國籍。

特首林鄭月娥今早出席行政會議前也被問及BNO問題，她重申，《中英聯合聲明》清楚說明BNO是旅遊證件，並非國籍證明，如果英方單方要修改有關定義，並損害中方利益，特區政府會支持中央政府任何形式的反制措施，但現時未有細節可公佈。

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