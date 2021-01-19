本港武漢肺炎疫情近日再出現反彈，昨日單日更錄得過百宗確診個案，當中40多宗源頭不明。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，要釐清數字飆升是反映第四波疫情V形反彈，抑或第五波疫情已開始；政府亦要急切分辨現時本地主流病毒，與上月初流行的病毒株是否相同。呼吸系統專科醫生梁子超直指，疫情其實由近一星期前已明顯反彈，建議當局檢討大型工作群組檢測安排。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，本港昨日新增過百宗確診個案，情況令人擔心，認為要釐清數字飆升，是反映第四波疫情V形反彈，抑或第五波疫情已開始。

何栢良又指，現時採用的社交距離措施已經相當嚴謹，受影響行業已「流晒血」，但單日確診數字仍升至三位數，擔心在油麻地佐敦的指定範圍外，仍有很多源頭不明個案擴散當中。

梁子超：疫情6日前已反彈

呼吸系統專科醫生梁子超接受港台節目訪問時表示，疫情反彈其實在6天前已出現，因當時無論源頭不明，或與其他個案相關的本地個案，7天平均數都較對上一星期增加約5成，直言「反彈趨勢明顯」，而且不但佐敦是重災區，其他地區亦出現反彈。

他續說，很多在油尖旺區或疫廈出現的確診者，甚少利用例如派樽的社區願檢盡檢服務，「結果好多時一個有事，因為遲咗，（變成）成家好多人有事，再喺樓宇擴散，再喺社區爆發。」他提醒市民若有特別高風險因素或有病徵，應及早接受檢測，保護家庭及社區。

「非緊密接觸者都有風險」

至於政府亦應檢討大型工作地點，包括地盤群組等的檢測安排。梁子超認為，現時密切接觸者的定義範圍很窄，「非緊密接觸者都有風險」，以往當有工作地點出現爆發，只安排員工做一次檢測並不足夠，因他們都有一定程度接觸，而且關閉涉事工作地方亦大問題，「無嘢做留喺屋企，屋企亦有風險；如果去第二個地盤，第二個地盤亦有風險。」他不排除油尖旺區出現少數族裔群組爆發，亦與上述原因有關，建議當局若在較多劏房或「三無大廈」發現確診個案，應盡早檢視大廈喉管，了解是否有垂直傳播風險，避免引發連串爆發。

促政府需與業界控制商場人流

限聚令、口罩令等社交距離措施將屆滿，梁子超坦言目前難以放寬，並指疫情拖得越久，越容易出現大型傳播，「咁拖落去只會令社會資源枯竭，同市民嘅忍耐力。」他說，現時周末特別臨近過年，擔心越來越多人聚集，認為政府需與業界商討控制商場人流，避免特別速銷活動。他又留意到現時郊區多人聚集或在公園野餐，並無戴口罩，認為政府可考慮進一步收緊戶外口罩令，例如運動時不獲豁免；他強調並非禁止市民外出飲食，但應保持1.5米社交距離。

對於政府有意在18區安排花農擺檔，梁子超則認為一定要控制花檔數目及控制人流，衞生做得好，相信總好過在商場等室內地方有太多人聚集。

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