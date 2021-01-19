兩兄弟先後在公屋家中多次性侵犯就讀小學的胞妹，包括躺在床上摸胸，又以陽具接觸胞妹下體，事件最終經學校揭發，胞妹案發時年僅9至12歲。兄弟二人原本被控強姦及非禮等罪，控方接納讓他們承認較輕的非禮罪代替，免卻審訊。兩兄弟今在高等法院認罪，還柙至2月8日判刑，等候法庭索閱胞妹的創傷報告，以及兩兄弟的背景和心理報告。

兩被告分別是24歲的大哥及22歲的二哥。兩人各自被控兩項強姦和一項非禮罪，控方接納他們承認非禮罪以代替強姦罪。法官裁定大哥三項非禮罪名成立，兩項不起訴的強姦罪留在法庭存檔，須法庭批准才可重新起訴；二哥則兩項非禮罪成立，兩項強姦控罪同樣存檔。

辯方形容大哥「好怕醜，好唔鍾意說話」

高等法院暫委法官游德康押後聽取求情。首被告的大律師同意先索取報告，又指首被告「好怕醜，好唔鍾意說話」，希望心理學家能協助他。法官透露，辯方提供了報告講述次被告的認知能力，但有需要索取最新報告。

控罪日期分別為2015年6月、2018年11月和12月，案件均發生在沒有房間的公屋家中，女童X案發時介乎9至12歲。

據X供述，2015年6月某日下午，大哥首次侵犯她。當時家中只有兄妹三人，二哥正在玩電視遊戲，她則在床上用電話上網。其間大哥突然走上床，脫去雙方褲子，側身躺在她背後，抱著她的腰，用陰莖接觸她的下體，並將雙手伸入她的上衣內摸胸，維時約25分鐘。

過程中X感到不舒服，心情很差，惟害怕遭年紀比她大很多的大哥打，故沒有任何表示。2018年11月某天，大哥再以相同方式侵犯，這次X有大叫「唔好咁樣做」，惟大哥輕拍她的臉和身體，她其後順從。

2018年12月15日早上7時，X的父親已上班，X在床上上網，母親和兩名哥哥仍未睡醒。其後二哥突然走到X床上，像大哥一樣侵犯她數分鐘，其間蓋著被子。X下身感到痛楚，還有作嘔的感覺。

大哥向警稱目擊胞弟侵犯胞妹 胞弟 : 「點解佢隊我出嚟呢？」

由於兩個哥哥都侵犯她，X十分不快，曾告訴母親謂遭大哥性騷擾，母親大驚並斥責大哥。至於遭二哥侵犯一事，由於年紀較接近，X相對不介意，沒向母親透露。

事件最終經X的班主任揭發。班主任一直注意沈默寡言、受同學欺凌的X，2019年1月一次傾談期間，X透露在家中遭大哥侵犯，事件轉介社工跟進。X向社工透露，二哥也有侵犯她多於一次。學校因此報警。三日後，警方上門以強姦罪拘捕兩被告，首被告起初稱「我冇做過」，平時接觸X的身體也只是掀起衣服「騷」她肚腩。

不過，首被告很快就改口承認侵犯X，他的說法是側身和X面對面躺著，把陰莖放在X兩腿中間，貼著陰部前後移動1至3分鐘，之後自瀆直至射精。他指X雖沒說話，但理解X是不同意。他還指，X除了告訴母親遭他侵犯，也有說遭二哥侵犯，母親曾責罵兄弟二人。

次被告起初也否認侵犯X，同樣稱只會「騷」X。其後警方向他播放大哥的錄影口供，大哥供稱目擊過他摸X胸部，次被告回應：「點解佢隊我出嚟呢？」至此才說曾躺在X身後，隔著衣服摸她胸部；X曾用力拉開他的手，怒扯他的頭髮。而他今日認罪時確認案情，包括X所指的性器官接觸。

【案件編號：HCCC2/20】

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