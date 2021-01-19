立法會2018年通過高鐵一地兩檢條例及相關安排，在位於尖沙嘴的高鐵西九龍站劃出內地口岸區，將之視為內地範圍並實施內地法律，做法被戲稱為「割地兩檢」。多名市民認為條例違反《基本法》，提出司法覆核，同年高院判全部敗訴。其中四人不服上訴，上訴庭今開庭審理。代表上訴方的資深大律師李柱銘及潘熙指，並非認為設立口岸或實施一地兩檢的安排不可取，只是不滿將整套內地法律搬進香港實施，強調《基本法》規定只有列明在附件三的全國性法律才可在港生效，認為今次安排難以合憲。

聆訊先由李柱銘代表其中一名上訴人呂智恆陳詞。李柱銘表示，希望先解釋為何鄧小平先生認為一國兩制行得通，以免忘記初衷，提醒法庭當初全國人大常委會決定設立特別行政區，是要保留香港的生活方式50年不變，訂明只有香港現行及經由立法機關立法的法例才會生效；香港會繼續奉行資本主義，而非推行內地奉行的社會主義。

李柱銘直指本港的《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》違憲，尤其違反《基本法》第18條規定除列載附件三的法律，全國性法律不會在港實施，以及違反第19條指香港有獨立司法權和終審權的規定。

李柱銘表明，不是質疑建立高鐵口岸完全不可取，亦明白口岸有其效益。不過，縱然政府在建築和相關訴訟上大灑金錢，口岸現時卻受肺炎疫情影響，今天看來可能很諷刺。李又指出，上訴方不滿的是建立口岸的同時，把香港法律抽起架空，令香港的行政、立法及司法權力均受削弱。

李稱，如果只是實施單純的一地兩檢、在同一地點完成兩地清關、入境及檢疫手續，「fine（沒問題）」，但不應搬來整套內地法律在港實施。李直言，香港原有的系統及對市民權利的保障應保持完整，反問若旅客在香港喪失對他們權利的保障，是否真的會比縮短行程時間更好。

高院首席法官潘兆初主動指出上訴人梁頌恆已離港

上訴庭副庭長林文瀚及高等法院首席法官潘兆初先後指出，依據李的理論，一地兩檢安排似乎與全國人大常委會完全無關，要求李解釋。李指人大常委會對於內地部份仍很重要，需要由人大常委會決定一地兩檢安排是否符合內地憲法；他只是認為香港安排部份是否符合《基本法》，應由本港法院行使自己的司法權去決定，而非由人大常委會代為處理。

李特別指出，若將兩套制度交由同一機關考慮合憲問題，會是十分危險，因這種交叠的做法會衍生出「誰在誰之上」的爭議，屆時內地憲法或被視作「母法」，令《基本法》的規定無立足之地。

代表梁頌恆及梁國雄的資深大律師潘熙發言時，法官潘兆初主動指出，梁頌恆已離開本港司法管轄區及公開表示不會回港，問潘熙是否仍會繼續代表梁頌恆。

潘熙指，沒收過終止延聘的指示，他會在午休期間向指示律師查詢。潘熙指，一地兩檢條例第6條訂明西九站的內地口岸區「視為處於香港以外、內地以內」，這項規定無法符合《基本法》，原審法官周家明採用了過份目的性（purposive）的方法解讀《基本法》，才會得出條例合憲的結論。

四宗上訴案件的上訴人分別為郭卓堅、呂智恆、梁頌恆及梁國雄，答辯人包括律政司司長、香港特別行政區行政長官，以及運輸及房屋局局長。

【案件編號：CACV8、10、87、88/19】

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