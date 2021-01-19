特首林鄭月娥今日行政會議舉行前見記者，指昨日錄逾百宗確診，是本港自12月中首次再破百，源頭不明個案佔46宗，說明各區有傳播鏈，她指要盡量盡快加強檢測，截斷傳播鏈，故決定有三項措施推行，第一是將油麻地佐敦檢疫指定區域中，再劃出特別核心區域，有關區域比較多環境差大廈及「三無」，該區域每幢大廈即使沒有確診個案，所有居民都需要強制檢測，涉及多少大廈仍在點算中，相信有數十幢需要全面強制檢測；第二，油麻地核心疫區以外大廈，如污水樣本連續3天發現呈陽性，即使無確診個案都會需要強檢，今日會公佈兩幢大廈因污水樣本而要強檢；第三，油麻地檢測方法做法延伸，檢疫指定區域只要有一個確診個案，該幢大廈即需要強制檢測，現時首先會擴展至深水埗，至於將邊界由哪數條街劃成檢疫區域，食衞局稍後會公佈。

林鄭月娥稱，11月下旬至今已進行超過210萬次檢測，昨日逾百個案令人擔心抗疫工作有惡化，但專家及海外經驗所見，加強強制檢測下，個案數字是會上升，而昨日個案多達55宗是在檢測中心發現，無病徵佔三至四成，認為如無特定要求強制檢測，無病徵感染者並不會做檢測，很難發現染病。她呼籲外界毋須過份恐慌，當局會盡快找出個案，盡快隔離治療，並做好個案追蹤。

被問到會否考慮整個油尖旺強制檢測，林鄭月娥指要考慮現實實施的能力及實際效果，檢測要用專業人士採樣，評估檢測能力後，必須做「艱難決定」，將檢測放在最有效地方。她舉例指希望能做到全港污水檢測，但能力問題下，每日亦只能做到24個採樣，故現時會集中在油麻地及佐敦。

周四限聚令等措施料延長 業界加強管制下可局部復業

林鄭指，由於疫情反覆，市民亦要有心理準備，周四到期的社交距離措施將會延長，但聽到業界聲音要求不要將處所一刀切管制，會研究有否方法加強管制下局部復業，食衞局下午亦會公佈。

直播重溫

《蘋果》果燃台

《蘋果》YouTube

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！