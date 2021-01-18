由北京自行為香港訂立的「港版國安法」，國際社會關注其條文不清下的審訊過程。據《蘋果》了解，歐盟27個成員國因應「港版國安法」實施，去年中起派員旁聽民主派被指違《國安法》及《公安條例》的相關案件，即將在內地旁聽維權人士案件的做法延伸至香港。歐盟發言人回覆《蘋果》時證實有關安排，重申對「港版國安法」深表關注（grave concern）；有國際學者指，歐盟加強參與對港事務與《國安法》令香港社會有變有關，相信國際間也關注香港的司法制度已經岌岌可危。

記者 林俊謙

由全國人大常委會制訂的「港版國安法」去年7月1日生效後，國際社會一直關注其模糊條文內容會否成為政權打壓人權自由的「武器」，本月便有逾50名民主派人士因為參加初選而被警方以涉違《國安法》的顛覆罪而被捕。

據《蘋果》了解，過去一直關注香港人權自由狀況的歐盟27個成員國，早在去年中已通過採取一系列聯合措施監察有關法例對香港的影響，包括持續觀察香港民主派涉及的法庭審訊過程，即將內地做法延伸至香港。

歐盟發言人回覆《蘋果》查詢時證實，27個成員國去年7月24日同意就「港版國安法」採取聯合行動，歐盟駐港澳辦事處及其他在港有外交事務的成員國，早前已開始派員旁聽民主派涉違《國安法》及《公安條例》的案件，其他聯合行動還包括考慮根據《國安法》帶來的後果，採取相應的難民、移民、簽證和居留權政策、進一步監察和限制特定的敏感器材和科技在港使用，及進一步支持及與香港的公民社會聯繫。

發言人重申就「港版國安法」深表關注（grave concern），認為立法不符《中英聯合聲明》和《基本法》的國際承諾，令人質疑中國履行國際承諾的決心，並破壞對中國政府的信任，更影響歐盟與中國之間的關係。

美領館稱持續捍衞港人的權利與自由

美國駐港領事館發言人回覆《蘋果》查詢時則指，美方根據由來已久的外交慣例，有派員定期出席世界各地包括香港在內的聆訊，稱會持續與盟友捍衛香港人的權利和自由，並指北京未有履行承諾，重申透過法庭消滅反對聲音是獨裁政權的標誌，亦再次凸顯人民的言論及思想自由是中共最大的恐懼。

加拿大駐香港及澳門總領事館發言人則指，該領事館自去年5月開始派員旁聽香港個別政治人物和社運人士的案件。

據《蘋果》了解，澳洲領事館過去亦有派員到法院旁聽，未來亦會如常派員出席，如該國在世界各地做法一樣。澳洲外交部長Marise Payne早前曾指，澳領館將會繼續密切關注香港發生的事件。

陳家洛：與港失自主有關

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛接受《蘋果》查詢時指，《國安法》訂立後，全世界也關注香港司法系統，包括普通法傳統、司法獨立、三權分立等核心價值會否倒退至「大陸化」：「佢哋（歐盟）派員去旁聽司法程序、呢啲官司，相信正正係想有一個獨立收集資料嘅機會，就住香港嘅司法系統轉變，作出更加合適嘅評述，而唔係單憑一啲官方聲明或者聽幾個建制派宣揚《國安法》對香港司法無影響嘅一面之詞」，他相信歐盟亦關注在港工作的外國人士的人權及安全在《國安法》下是否仍獲保障。

陳相信，歐盟加強對港事務參與，跟香港社會出現變化有關，包括港府似乎已失去自主角色、教科書及法官連「三權分立」也不敢再講，記者因為調查報道被拘捕，民主派也遭警方大搜捕等，「呢啲係畀世界各地見到，香港而家司法制度係岌岌可危嘅狀態」。

劉慧卿指以前未見使節旁聽：大件事

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿則指，留意到近幾個月到法院旁聽民主派案件時多了外國使節在場：「以前都有呢啲案，但我未見過外國使節會出席，但呢幾個月，可能尤其《國安法》後就嚟（旁聽），好明顯佢哋對成件事態發展非常關注」。她又指，外國使節旁聽安排在內地審訊維權人士案件時經常出現，「香港都出現呢樣嘢，咁就梗係（反映外國領事館）好憂慮啦，呢班人你估佢哋好得閒咩，佢哋去得都係覺得大件事喎，要去睇吓。」

她相信，外國使節旁聽後會撰寫報告，又說自己近月與香港商界、學術和政界人士討論後，「大家都講：如果香港司法獨立不保，香港係玩完㗎嘞！呢個大家好清楚」，指香港在欠缺民主制度下，司法獨立已成「最後堡壘」。

林卓廷：歐盟覺得香港情況已越來越接近內地

因為參加民主派初選而遭警方國安處以《國安法》拘捕的民主黨前議員林卓廷認為，歐盟成員國派員旁聽香港民主派涉國安法相關案件的做法，他過去從未聽過，相信屬歐盟一次政策決定：「呢個政策我覺得唯一比較類近，就係內地維權人士官司嘅情況，佢哋都會嘗試派領事館人員旁聽，我相信喺佢哋（歐盟）眼中，香港嘅情況已經越來越接近內地。」

林並相信，歐盟不只關注香港的司法制度，亦擔心香港法治和社會公義的問題，希望透過今次做法，表達歐盟的關注。

《蘋果》已就歐盟的旁聽做法向特首辦查詢。

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