彭博資深國際編輯Jodi Schneider上月提前離任香港外國記者會（FCC）主席一職返美。FCC今公佈，理事會上周六一致通過，由香港大學新聞和媒體研究中心主任、自由撰稿人Keith Richburg出任協會新主席。FCC指，Keith Richburg將填補Schneider餘下任期直至5月舉行新選舉。

Keith Richburg曾為《華盛頓郵報》記者和外國編輯30年，1995至2000年曾擔任《華郵》香港分社社長，之後為《華郵》往北京和上海工作。Keith Richburg 1997至1998年也曾擔任過FCC主席。

Keith Richburg指，當時他擔任主席時正好是主權移交之前開始，對24年後能在重要時刻，再次成為主席感到榮幸。他稱，感謝Jodi Schneider過去兩個任期的領導，從2019年大型社會示威，至去年「港版國安法」實施，Schneider所接管的可謂最困難的時期。他說，將繼續堅定擁護新聞自由，並確保FCC繼續是一個對所有人開放和友好的場所。

他說，未來數個月最關鍵是令疫情受控，因疫情令FCC不少開門和直播活動受限，又指會繼續對FCC會址這座珍貴的歷史建築物進行維修和保養。至於Schneider，FCC指她已在紐約的彭博擔任新職位；副主席Eric Wishart將維持協會現有崗位。

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