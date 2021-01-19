一直盛傳與特首林鄭月娥不咬弦的前特首梁振英，近日強調特首選舉就算改由協商產生，亦未違《中英聯合聲明》及《基本法》，林鄭今早出席行會前的記者會時被記者問到對梁的說法有何評論時隔空反駁，邊指《基本法》雖寫明特首選舉可以通過協商或選舉產生，「所以我唔可以話而家有人提出協商係違反《基本法》」，邊指事實卻是香港回歸以來，特首都是透過選舉產生，「我覺得無論從歷發展角度、或從現實一場選舉為社會帶來嗰個效益，行政長官以選舉產生係比較好」。

林鄭續指，若然改以「協商」方式產生特首，就要修改《基本法》附件一，指要以「非常之嚴謹嘅程度」進行，其間再度主動反駁梁振英說法：「我都好坦白講，如果你問我呢，我覺得既然一直都係選舉產生，係應該沿用選舉產生，因為一場選舉嘅好處，唔單止係選出一位行政長官，亦喺選舉過程，讓候選人向社會交代佢管理下的特區，有乜嘢期望、有啲乜嘢政策、有啲乜嘢方向」。

擦鞋指中央一直「非常有誠意」在港推動選舉

她不忘擦中央「鞋」，指中央政府自香港回歸以來，「非常有誠意」在香港推動選舉，指中央原在2014年8月31日，透過人大「決定」容許香港人在2017年在「有廣泛代表性」的提名委員會下，一人一選出特首，「中央人民政府對於推動《基本法》45條呢個循序漸進、達致普選嘅誠意，係路人皆見嘅」，又指當時「部份香港人士」阻止民主進程。

林鄭又形容香港目前情況令人擔憂，「當香港實際情況出現好高風險，甚至會危害家國家安全，影響一國兩制全面貫徹落實，作為中央人民政府要採取行動，係可以理解，作為特區政府，我哋當然會配合」，並指：「但目前嚟講點樣改（選舉制度），我無具體嘅細節可以同大家交代」。

梁振英fb還擊：如實際情況致美政府傀儡當選特首，還要選舉嗎？

而在林鄭指明特首由選舉產生較好後，梁振英在其Facebook發帖隔空不點名還擊，指《基本法》45條訂明，特首「產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定」，認為香港近年的「實際情況」，就是有「反對派」政治人物「不認祖不歸宗」，否定中央權力、勾結外國勢力，甚至要求美國政府制裁香港，反問：「如果這『實際情況』導致美國政府的傀儡當選行政長官，我們還要選舉嗎？」，又指：「有沒有鍊爆？反對派心中有數。」

譚耀宗啟程赴京開常委 稱暫未見與香港相關議程

全國人大常委譚耀宗今早啟程到北京出席明日起召開的全國人大常委會議，他於機場表示，目前常委會議程都屬內地民生相關的法律修訂工作，暫時看不到與香港相關的事項，並指過往1月份一般不會召開人大常委會，但近年人大常委「立法任務很重」故加會審議。

他又透露，全國人大第4次會議將於3月5日於北京召開，相信今年兩會如期舉行。

劉兆佳料北京審查選委資格 協商產生特首機會不大

全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，除非在「迫不得已」情況下，選舉委員會無法選出令中央信任的「愛國者」擔任特首、甚至可能選出中央不能接受或會危害國家安全的特首，否則透過協商產生特首的機會應該不大，他相信中央修改特首選舉辦法、特別是選委會組成的可能性較大，認為北京有機會「強化」選委會入閘門檻，由嚴謹角度「審查」選委資格，確保每名選委都愛國，才能選出必定愛國的特首。

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