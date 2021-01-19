政府計劃在油麻地和佐敦檢疫指定區域中，再劃出特別核心區域，即使區域內沒有確診個案，所有居民都需強制檢測，料涉數十幢大廈。油尖旺佐敦北區議員何富榮表示，料有較多確診個案的大廈附近一帶都會劃作特別核心區域，包括新填地街、廟街及上海街等，但民政事務處指仍在商議中。他又指，爆疫初期當局沒有擴大檢測，「之後先補鑊，但疫情唔等人」。

何富榮指，佐敦新填地街26號爆疫，但政府本月8日只刊憲強制26號大廈居民檢測，事實上20至26號雙數號都是互通，及後才補鑊擴大檢疫範圍，並「漏夜」撤走居民，「做法唔夠全面」。事隔10日，政府計劃設特別核心區域，強制區域內的居民要強制檢測，他認為「遲做好過無做」，促當局與地區人士包括區議會加強溝通，了解實況。

促容許居民自行選擇採集鼻咽或深喉唾液樣本

當局計劃強制居於環境較差及「三無」大廈的居民接受檢測，油尖旺佐敦西區議員朱慧芳認為有預防作用，因現時有多宗確診個案都是沒有病徵。但她指，即使非「三無」大廈，衞生情況也可能欠佳，或有漏網之魚，促當局介定清楚檢驗範圍。

朱慧芳指，若核心區內每幢大廈都要強制檢測，必須清楚交代，「如果做，唔該畀個detail（詳細）時間表」，並容許居民選擇採集鼻咽或深喉唾液樣本，同時擴大宣傳和教育，提醒居民檢測結果前都留在家中，減少外出，強制檢測才有效用。她又指，區內較多少數族裔，當局應提供不同語言翻譯，讓少數族裔接收疫情資訊。

質疑強檢擴展至深水埗無必要

現時油麻地檢疫指定區內，只要有一宗確診個案，全幢大廈居民都要強制檢測，政府計劃擴展至深水埗，朱慧芳質疑是否有此需要，除非有擴散跡象或危險，如大廈污水中有病菌等，才需強制檢測。

油尖旺另一區議員林兆彬也對擴展做法有保留，因非每個小區都有爆發迹象，若貿然擴展至其他地區，甚至整個油尖旺區36萬人口都要強檢，便會造成擾民。他又指，現時佐敦及油麻地有小型爆發，政府設特別核心區域進行強制檢測，是穩妥做法，但擔心人手未必能應付得到。

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