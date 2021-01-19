武漢肺炎疫情反覆，政府早前宣佈停辦年宵，令花農大失預算，近日又傳出會「翻生」復辦。消息指，食衛局初步決定原址復辦年宵，暫擬開放時間縮短至晚上9時，以及限制人流，政府今晚將與花農開會後落實細節安排。

特首林鄭月娥今早見記者時亦改口稱，考慮到年宵不能一刀切，不顧及市民應節時需要的活動，及禁花市亦會引起其他賣花地方有人流聚集，故有最新安排，食衞局稍後會約見花農商量，稍後公佈。

有支聯會中人亦指，今日收到食環署職員來電，稱會將近日有關於年宵攤位的訊息，發放給之前投得攤位的人士，未知是否與復辦有關。支聯會去年以底價投得3個維園年宵濕貨攤位後，一度未能如常辦理簽約手續，被食環署邀約「會面商談」，幾經周旋才獲安排簽約。

花農斥政府「亂上添亂」 促落實決定前諮詢業界

強記花園老闆李永強表示，沒有收到局方開會邀請或復辦消息，質疑為何於疫情反彈下復辦年宵，斥政府「乜嘢思維，乜嘢邏輯」，對於有傳花市將提早至晚上9時關閉，他反問病毒是否9時後才活躍，「有用咩？」他又透露，因年宵取消，他已短租吉舖賣年花，另外除花店外，亦有小食店、菜檔、肉檔，甚至學生向他訂花販賣，惟復辦消息傳出後，訂貨人怕滯銷蝕本，他今早已收到2個退訂查詢，直斥政府新安排「亂上添亂」，促政府落實決定前先諮詢業界。

年宵擺檔逾20年、有「蘭花大王」之稱的楊小龍亦表示未有收到相關通知，當知悉年宵或有新安排時，他斥政府「一時又唔開，一時又開，（花農）點做嘢啫」，將花農全盤計劃打亂。因年宵停辦，已跟商場合作賣花，若年宵復辦未必能安排人手，而他原本於維園投得14檔，屯門2檔，直言需視乎新安排再考慮是否參與年宵，「做得切就做，做唔切就唔做」。

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