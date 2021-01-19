政府逐步擴大指定區域強制檢測範圍，但流動採樣服務卻出現假陰性個案，延誤病人就醫時機。該名受牽連的患者，周一（18日）下午在政府於玉器街的採樣站接受檢測後，同晚再到廣華醫院求診，結果醫院檢測呈陽性，跟進檢查發現病況嚴重、肺炎惡化；但採樣站的結果卻呈陰性。病者聞着氧氣受訪稱，若一心等政府結果，可能已病入膏肓，甚至傳染妻兒。

微燒接受社區檢測結果呈陰性

這位尼泊爾裔的Dilip表示，上周初開始感到頭痛，服用止痛藥數天後，到私家診所求醫，當時沒安排檢測。

至上周五（15日），他的體溫介乎正常至輕燒之間，遂到油麻地社區檢測中心做測試，結果呈陰性。

不適的感覺持續加劇，直至周一（18日），他同住的親人確診武漢肺炎，他下午到玉器街的採樣站接受檢測；但晚上因病痛難當，傳呼救護車到廣華醫院就診，篩檢樣本證實感染武肺。

不幸的是，Dilip表示，其家人周二深夜也驗出感染了武肺，全家中招。

患者病情嚴重需聞氧氣

Dilip引述醫護表示，他的病情屬嚴重，需要聞氧氣，肺炎範圍大，已服用抗病毒藥物。他說，周二下午再上政府網站查核玉器街的測試結果，竟然與油麻地中心一樣屬陰性，感到氣憤，遂在網上公開兩次樣本的結果通知書。

他說，難以接受周一下午的檢測，與晚上的檢測結果差天共地，質疑採樣站的人員取樣馬虎，沒有把拭子放到鼻腔及口腔深處，「我完全沒感到痛楚及不適，當時已覺得很奇怪」。

他又批評，假如自己沒有叫救護車，而是堅持等待採樣站結果，恐怕也會相信自己沒受感染，屆時不但延誤病情，妻兒受感染風險機會也更高，「他們暫時沒有驗到陽性，很幸運」。他希望地區的採樣服務能更加認真，政府做好監察工作。

專家：檢測數量增加 不排除再出現同類個案

呼吸系統科專科醫生梁子超相信，患者兩次社區檢測的採樣位置及質素等有偏差，例如沒有觸及病毒量較高的位置，結果出現差異；亦可能是病毒量集中於下呼吸道，故鼻腔及口腔拭子的病毒量不足以呈陽性反應。他指，隨着社區檢測數量不斷增加，不排除再出現同類個案。

社區組織協會幹事彭鴻昌則指，幸好醫院能篩查出這名病人，否則病人會傳染身邊人。他相信採樣站的檢測出現了「假陰性」，即使這種情況難以避免，政府亦應就每宗事件展開調查。他亦質疑，為何採樣站無法察覺病人有發燒等病徵，食衞局應嚴加監察。《蘋果》已向食衞局查詢事件。

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