前年10月5日蒙面法生效首日，有戴黑色口罩的售貨員在元朗遇警截查，其間被指抗拒兩名防暴警，遭控以抗拒警務人員罪。案件今續審，辯方陳詞時指警方證人在距離與時間上的證供與新聞片段有出入，兩警的證供亦不同。惟裁判官王證瑜打斷陳詞，指證人不會在現場計時及量度距離，「唔會好似工業意外度好先上嚟」，認為辯方陳詞及批評不切實際。

被告黃子純（22歲）被控於2019年10月5日在新界豐年路1-5號福德樓外抗拒警務人員、即總督察5799梁志恆及警員19427盧世華（譯音）。

裁判官王證瑜裁定案件表證成立。現時在咖啡店擔任兼職店員的被告出庭自辯，強調當晚僅是「散心行街行過」。王官隨即問被告為何戴口罩？被告稱自己有鼻敏感，故有戴口罩的習慣。王官追問被告是否每天都戴口罩，被告指因臉上長有不少暗瘡，需要「遮醜」，「出街基本上會戴」。被告並指不知當晚實施蒙面法。

被告續稱，當時行經元朗豐年路行人路，看見身穿防暴裝的總督察梁志恆步向他，惟聽不到梁要求他脫下口罩。他隨即被梁推，感到站不穩；為防向後跌，他向後踏，打算再向前踏時感到絆倒東西而跌倒，強調自己並非逃走。

被告又指，他迅即遭另一警員19427盧世華（譯音）用力向下按，他為免頭部直接撞到地面而出力，最終慢慢跪下，其間面部被噴胡椒噴霧，他形容「成塊面食晒」，睜不開雙眼，亦抖不到氣。

被告強調當晚是獨自逛街

控方盤問被告時指，被告被捕時身穿黑背心及黑褲，是典型示威者衣著。被告答謂他大部份衣著都是黑色，不會因他人而改變，亦不知當晚元朗有示威活動，強調自己被截停前，並非跟遭警方驅散的示威者一起，而是獨自逛街。

控方又指被告激烈掙扎，需要數名警員制服。被告則指若他放鬆，頭部會直接撞擊地面，又稱「我唔明你掙扎嘅定義係咩」。

辯方結案陳詞時指，總督察梁志恆的供詞與新聞片段不符，梁供稱共三次警告及指示被告，並稱第二及第三次警告之間相隔10秒，惟新聞片段顯示被告遭梁截停至被壓下僅約5秒。此外，梁供稱被告向前逃跑「兩步」、並且「好近」便遭警員盧世華攬著，盧則供稱被告逃跑約4至5米，兩者證供出現分歧。

王官聽至此，表明辯方普遍以各證人在時間及距離證供出現分歧用以批評證人證供，但他提醒辯方要符合實際情況，指證人沒有在現場計時，亦不會在現場量度距離，「唔會好似工業意外度好先上嚟」，除非出現大的分歧，否則這類批評沒有用，更指辯方陳詞不切實際。

案件下月10日裁決。

【案件編號：TMCC1291/20】

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