深水埗汝州街雜貨店飼養的16個月大日本短尾貓「Lily」，本月16日在店外遭疑中年女子偷走，貓主發現後報警求助。警方即晚拘捕偷貓婦，據悉涉案婦人於警署獲釋後曾三度返回店舖接觸貓主「認錯」，惟最後一次剛好有調查警員在場，隨即以妨礙司法公正罪名將婦人拘捕。婦人今被押解到西九龍裁判法院提訊。

涉案婦人李月霞（49歲）被控一項盗竊及一項妨礙司法公正罪，控罪指她於本月16日在深水埗汝洲街地下外偷竊一隻淺啡色日本短尾貓，而上述物品屬於另一名女子，並指被告於本月18日在同一地點游説同一名女子，要求她不再追究發生於同月16日的一宗盗竊案件。

控方申請將案件押後至2月23日再訊，其間等候警方進一步調查，包括等候貓隻醫療報告及調查是否有人協助被告犯案等，又明言若報告顯示貓隻曾受虐待，會加控其他控罪。控方同時反對被告保釋申請。

辯方律師最終以1,000元擔保金及承諾遵守多項保釋條件，成功為被告申請保釋。

據悉一度「失蹤」兩天貓兒「Lily」於失蹤翌日在被告女兒家中尋獲。據貓主稱，偷貓婦人案發後曾向她道歉，但她不會接受，坦言至今仍「非常憤怒」。

【案件編號：WKCC257/21】

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