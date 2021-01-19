油尖旺一帶近日成為「疫區」，不少確診者都是區內的少數族裔居民，衞生防護中心健康促進處主任何理明昨在疫情記者會上表示，或與少數族裔人士習慣較多家庭聚會有關。融樂會傳訊主任鄭鈺憙接受商台節目訪問時質疑，為何要強調少數族裔因文化及宗教因素較易染疫，並指家庭聚會、吃飯等活動，任何族裔人士都會做，不只少數族裔，認為「疫情下應更避免無意識嘅偏見」。但特首林鄭月娥今強調，政府並無指摘少數族裔令疫情擴散，亦希望公眾不要指責政府。

鄭鈺憙在節目上表示，近一、兩星期油麻地新填地街出現多宗涉及少數族裔居民的確診個案後，都見到不少混亂現象，原因與語言問題及資訊傳遞有關。他說，很多少數族裔人士不懂中、英文，例如強制檢疫或送往隔離中心安排等資訊若事前接收不到，但突然有人敲門，「大家就會雞同鴨講」，不但可能令他們受驚，溝通困難亦容易有誤會，造成不少混亂，「有義工聽到有少數族裔當俾人拍門時，就因為語言不通問題，以為自己因為covid俾人捉咗。」

鄭鈺憙指，社會福利署及民政署在支援少數族裔方面本身已有龐大資源，而且在疫情初期已提醒政府在防疫方面不應遺留少數族裔，但疫情至今已一年多，政府在支援少數族裔的防疫抗疫工作應早作準備，但結果「都後知後覺，調配得好慢。」他又指，即使政府的防疫單張有以烏都語翻譯，但用詞艱澀生硬，結果「得物無所用」，當局應多派人手向居民解釋，甚至安排面對面翻譯，傳遞正確資訊，並促請專家盡快到區內劏房視察喉管問題。

林鄭︰部份人居住或工作環境確有較高風險

特首林鄭月娥今早在行會開會前強調，政府並無指責少數族裔令疫情擴散。她指疫情是難以預見，亦受多種因素影響，政府不會因為疫情指責任何人，亦希望公眾不要指責政府，強調政府已盡力應對疫情。她續說，如有政府官員言論令人誤會疫情擴散與小數族裔有關，她已作澄清。但她亦提醒，部份人士因居住或工作環境因素，的確對疫情有較高風險。

昨日疫情記者會上，何理明被問到南亞裔人士出現大量感染的原因時，他回應指，少數族裔人士可能習慣較多家庭聚會，鄉里之間較多在一起，又會分享食物等，而家庭環境比較擠逼，需要與鄰居共用設施，就會令傳染機會增加。何指有需要向相關人士加強健康教育的宣傳，已透過社區內的非政府組織及族群的領袖，協助向少數族裔傳播訊息。

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