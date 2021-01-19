當局早前以加快處理免遣返聲請者為由，提出修訂入境條例擴充權力。保安局局長李家超今日撰文，預告會利用已完成翻新的大潭峽懲教所羈留免遣返聲請者，並由懲教署負責日常管理，又指現行入境條例容許入境處將聲請人羈留在處方豁下設施或懲教院所，做法是現行法律允許，不需修例。

新設施增160聲請者羈留額 由懲教署管理

李家超今日在保安局網站發文，指在現時政策下，干犯嚴重罪行、有治安風險、有機會潛逃或再犯罪的聲請人會被羈留在入境處轄下的青山灣入境事務中心（CIC），而該中心為現行唯一的有關羈留設施，可容納最多500人。

他稱，當局一直積極探討利用懲教署轄下的空置院所增加羈留名額，預告剛完成翻新工程的大潭峽懲教所將用作新的羈留設施，有160個羈留額，料可加大入境處處理的能力，由懲教署負責日常管理。

李家超指，《入境條例》容許入境處將聲請人羈留在入境處設施或懲教院所內；而如被羈留於大潭峽懲教所的聲請人是按《入境條例》下被羈留，而不是《監獄條例》下的囚犯，待遇與被羈留在青山灣入境事務中心的人類似。他稱，此做法是現行法律允許，不需修例。

當局早前將修訂入境條例的草案條文刊憲，擴展入境處多項權力，包括豁免該處管有武器和彈藥的牌照限制，又可禁止某交通工具運載某人，並可要求交通工具交出乘客資料等。法案委員會將於明日舉行首次會議。

CIC羈留情況受爭議 聲請者曾絕食

而現時唯一羈留免遣返聲請者的CIC，自去年起有被羈留人士發起絕食行動，抗議入境處無限期羈留。有被羈留者絕食達178天，至去年底因身體狀況欠佳方終止，但喚醒社會關注入境處長期羈留聲請者，以至CIC內的羈留情況。

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