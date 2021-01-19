警方前年8月深夜在紅磡驅散堵路者，其間拘捕三名男子及案發時年僅14歲的女學生，有被告被指踢向警員頭部，導致警員嘴唇流血，事後被搜出煙霧餅及鎚仔等物品。案件今早續審，案發時追捕其中兩名被告的指揮官、高級督察陳曉馳作供後，到灣仔政府大樓地庫停車場等候離開。其間有記者上前拍照，遭疑似警員的男子喝止。雖然記者多次言明已向司法機構查詢相關事宜，惟男子卻稱：「邊個司法機構？邊一位？」態度惡劣。

散庭後，記者在灣仔政府大樓地庫停車場拍攝今天作供證人、高級督察陳曉馳。其間有身穿西裝、疑似警員的男子聲言停車場屬於法院範圍，喝止記者拍攝，更聲言：「邊個影相拉邊個！」

記者隨即表示「已經問過Judiciary（司法機構）好多次」、「我哋求證咗好多次㗎啦」。惟該男子只謂：「等陣先，我哋冇問到，麻煩你澄清返，你同我哋依家去澄清呀！」他又說：「邊個司法機構？邊一位？你同邊個澄清？你帶我去得唔得？」

記者強調，傳媒已非首次在該處拍照，惟男子則稱：「我唔清楚。」記者聞言隨即反問：「你唔清楚嘅時候，又叫我哋唔好影相？」

西裝男又聲稱，不准傳媒拍攝其樣貌是個人肖像問題，惟記者隨即指出本港並無肖像權。男子反問：「點解冇呀？我有權唔畀你影相㗎喎。」記者再問香港哪一條法例賦予他禁止他人拍照的權力，男子則稱：「我唔畀你影咪唔畀你影囉，點解我唔可以遮住你個鏡頭呀？」

未幾西裝男要求在場記者出示記者證，其中《立場新聞》記者照做，惟另一男子看過記者證後問：「《立場》係邊一間報館呀？」西裝男亦謂：「係囉，你哋係咪正式嘅傳媒機構呢？」未幾看過記者證的男子則稱：「哦，你係《立場》，係記者，ok。」

最終西裝男走進灣仔政府大樓地庫，並謂：「我哋上去問一問呢度係咪法院大樓。」而陳亦走進大樓地庫，久久未見現身。

區域法院去年5月審理「赴湯杜火」暴動案期間，時任督察吳智偉出庭作供後，經同一大樓的停車場離去，當時有自稱警員的男子亦指該處屬法院大樓，命令記者不得拍攝。有記者要求警員出示委任證，對方卻答：「我執行職務先要出示委任證。」更威脅謂：「邊個影相就拉邊個！」吳最終與同袍乘警車離去。當時司法機構已回覆多間傳媒機構查詢，指明該處並非法院範圍。

指揮官未能解釋記事冊記項

案發時擔任西九龍衝鋒隊第四小隊指揮官的陳曉馳，今早繼續接受辯方盤問。陳在15歲女生代表大狀的盤問下稱，事後花了一小時在記事冊記錄前年8月10日及11日值勤期間事項。辯方隨即指出，該本記事冊其實是在同月12日、即案發後一天才發出。陳低頭翻閱記事冊，沉默良久後回答：「呢個要查返紀錄先知。」

辯方隨即再質問陳：「查咩紀錄會知呀？」陳再次翻閱記事冊，沒有作答。及後陳曉馳在法官陳廣池查問下表示，該本記事冊是在槍房索取，簿上首項紀錄是有關前年8月9日的事項。

陳官隨即問陳曉馳為何會如此，陳曉馳第三次低頭翻閱記事冊，沉默一會後才答稱「唔記得」。 陳官其後表示，辯方固然有權突襲控方，惟相關資料其實可以及早要求控方披露，著控辯雙方商討如何處理。最終控方表示需時確認和查找相關紀錄，案件押後至明天續審。

四名被告依次為保安員張漢東（現年26歲）、音響技工姚子浩（現年24歲）、現年15歲女學生以及男學生唐健龍（19歲），他們同面對一項非法集結罪，控罪指他們於或約於前年8月11日在紅磡道、德安街和德民街一帶連同其他身份不詳的人犯案。張另被控襲警、管有炸藥和在公眾地方管有攻擊性武器三罪，指他在黃埔港鐵站A出口襲擊警員盧振業，並在德安街及德民街一帶藏有氯酸鉀及氯化銨的混合物，以及連彈珠的彈射器、刀和鎚。姚另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有投射器和雷射筆。

【案件編號：DCCC1/20】

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