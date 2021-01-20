政府上月向立法會提交《2020年入境(修訂)條例草案》，擬加快免遣返聲請的審核程序，並引入措施加強執法、遣送和羈留工作。立法會就草案的修訂委員會今早（20日）首次開會，草案普遍獲在席建制派議員支持，會議期間工聯會陸頌雄突然點名批評港台節目《鏗鏘集》，指節目抹黑《入境條例》，又批評播出匿名羈留者提及的受虐内容是沒有「fact-check」，保安局回應時表明會跟進事件。

立法會《2020年入境(修訂)條例草案》委員會今早討論草案，會議先由陳克勤主持選主席，最後民建聯葛珮帆作為唯一獲提名者，自動當選委員會主席，並宣佈不設副主席。出席會議的保安局副局長區志光指，2019至2020年政府就免遣返聲請的開支逾9億5千萬，預告明年開支亦將相差不遠，「相信唔會少過呢個數，可能仲會向上調整」，故希望盡快藉修例減少開支。

陸頌雄指《鏗鏘集》訪問匿名被羈留聲請者屬抹黑：無fact-check

工聯會陸頌雄形容，香港多年來對聲請人士已「仁至義盡」，又引述過去逾18,000宗個案中，僅有1.2%是「真難民」，故表明支持修訂條例。陸又點名批評港台節目《鏗鏘集》「嘗試將呢條法例抹黑」，指節目去年12月14日的一集《囚》，提及青山灣入境事務中心職員涉以不人道方式對待被羈留聲請人士，形容當中一名匿名受訪者是「三無」，「冇真名、冇時間、冇地點，淨係一味話畀人虐待⋯⋯如果冇嘅話港台真係唔啱，你都冇fact-check過啲料」，並要求局方跟進。

保安局：知道有市民投訴《鏗鏘集》內容 會繼續留意發展

區志光被追問後回應稱，在節目播出後局方有與入境處管方溝通，「入境處管方係發咗聲明不滿内容，職員協會亦都發咗聯合聲明事件陳述感到極之不滿」。區又指，知道有市民就節目内容投訴，表明會繼續留意事件發展。

在現行條例下，派駐羈留中心的入境處人員會獲配防暴裝備，而如須管有槍械、彈藥及武器，則要向警務處處長申請豁免。修訂草案則將有關限制鬆綁，擬修訂《火器及彈藥條例》及《武器條例》，將入境處事務隊例入豁免名單，毋須額外再就管有槍械、彈藥及武器另行申請，政府認為修訂有助處方更靈活調派人士，以及提高羈留中心應付緊急情況的能力。

擬修例拒「預計將不准入境人士」登機赴港 鄭松泰質疑偏離改善聲請原意

熱血公民鄭松泰指出，一般在警方羈留室都不會隨便用槍械，質疑有關修訂是否有實際需要，以及會否相對加強對羈留中心的監管，以及羈留人士的申訴機制，重申「呢個係太唔對等嘅安排」。此外，修訂亦賦權保安局局長落實「預先通報旅客資料系統」，以要求航空公司在起飛前向入境處提供全機乘客資料，而入境處則可發出「不准登機」指示，拒絕有可能提出聲請或「預計將不准入境人士」登機赴港，鄭形容有關修訂將影響全港市民，質疑是否與改善聲請原意有關。

區志光回應指，目前青山灣入境事務中心羈留中心職員都獲配防暴裝備，當中包括胡椒噴劑及胡椒球發射器，但形容羈留中心是「非常危險嘅情況，因為羈留人士永遠比看守人士多」，認為就火器鬆綁，有助職員在衝突或暴亂中保護自己及在囚人士。他又解釋指，旅客資料預報已在21個地區或國家實施，包括澳洲、加拿大、美國等，引入條例的國家會互相預報旅客資料。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！