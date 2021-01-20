警方去年12月初突然無理打壓支援被捕人士的籌眾組織，支援反送中運動被補人士的「612人道支援基金」（6.12基金）變陣，呼籲市民登記網上月捐或定期捐款，確保基金有穩定收入，毋須累積龐大結餘，雖獲不少巿民響應，而基金最新的帳目可見，1月份預計支援開支達1,500萬元的基金，截至上月底可動用結餘僅餘181萬元，基金決定自去年5月後再度公開呼籲公眾捐款。

「612 人道支援基金」最新簡報顯示，上月收到逾830萬元捐款，同月開支及批出款項則達1,823萬元。基金至今直接跟進的個案約有3,546人，累計直接服務的人次約有2萬人。

由基金創立至去年12月為止，最大開支為「法律費用資助」，至今累計超過7,800萬元，其次是「緊急經濟支援或撫恤金」，開支達逾2,290 萬元，以及「法援分擔費」，開支逾2,160 萬元。

因應政府不清晰的執法尺度，基金去年12月呼籲市民透過月捐或定期捐款，以確保基金有穩定收入應付每月開支，同時毋須在銀行戶口儲存龐大結餘後，截至今年1月18日，共有680人參與月捐，月捐收入約為29.2萬元，較去年11月僅有20人月捐，月捐收入為15,730元激增。

基金符合香港法律要求 阻政府胡亂執法

基金信託人之一何秀蘭今日接受《蘋果》查詢時表示，去年12月兩個支援被捕人士的組織遭到警方無理打壓後，基金即呼籲巿民登記網上月捐或定期捐款，基金十分感謝巿民支持，但由於基金在去年12月和1月獲得的捐款均不足以應付當月的法律支援開支，故決定再次呼籲巿民捐款，「希望巿民繼續盡力做好呢件事，呢個月可能要捐多少少，然後往後繼續用月捐」。

她又指，明白部分巿民或對捐款有擔心，故基金向來強調籌款過程符合香港法律要求，確保不會讓政府有藉口胡亂執法，「希望巿民可以放心，繼續根據（6.12基金）網站提供嘅捐款渠道支持基金」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！