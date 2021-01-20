前年反修例運動爆發後，添馬艦出現離心力，公僕圈子屢傳有跳船潮，負責檢控工作的律政司亦盛傳近年有大批人手流失，業界指「港版國安法」實施後尤甚。《蘋果》曾向律政司查詢律師職系的人手流失問題，獲回覆在2019年至2020年約兩年間，有33人離任，但未有細分時段，亦未有提供2014年起至2018年的離任人數，僅稱水平「相若」。律政司同時未提供最新人手編制數字，只稱可參考該司網頁。若以該網頁顯示最新只截至2019年底的473個政府律師職位計算，而編制「相若」，即兩年間料約7%人離任。

《星島日報》昨報道，律政司刑事檢控科高級助理刑事檢控專員余國慧月前已向部門遞辭職信，3月正式離職，離任後隨加拿大籍丈夫回當地定居。除余國慧外，前刑事檢控專員梁卓然、前副刑事檢控專員許紹鼎及黎婉姬等高層亦在律政司司長鄭若驊任內先後離職。

大律師：行內知悉律政司不斷招聘律師 面試競爭未如以往激烈

不少法律界人士指，律政司內部除高層地震，整體人手流失情況亦較以往嚴重，有大律師指，行內知悉律政司不斷招聘政府律師，又指有別於以往競爭激烈，前往投考者大多獲次輪面試機會，認為情況反映律政司內部人手短缺。

《蘋果》在去年11月底起向律師司查詢人手問題，發言人12月初回覆指，由2019年1月起至去年12月初，律政司內的政府律師職系人員共有33人離任，當中包括自然流失、辭職等，但拒絕按離職原因及職級提供數字；本報及後再查詢2014年起至2018年的人手狀況，律政司則拒絕透露，僅回覆指：「過去數年律政司內政府律師職系的離任人數水平相若」，稱律政司一直有留意情況，會適時招聘、透過晉升及內部調配填補空缺。

至於現行律政司職位編制，律政司僅回覆《蘋果》稱，可參考律政司網頁資料，惟網頁現時僅顯示截至2019年12月31日的資料，當中顯示首長級及非首長級的政府律師職位分別有88及385人，假設編制於去年沒有改變，即約473人中約7%人離任。

前刑事檢控專員梁卓然曾直認與鄭若驊意見不合

有法律界人士認為，過往也知悉有政府律師不滿政府工作、模式，放棄公職，重新私人執業，難言上述33人離任有否特別原因。而去年8月辭職的梁卓然則曾直接承認與律政司司長鄭若驊意見不合。

民主黨前立法會議員林卓廷指，早前曾經聽聞律政司有大量不同職級人士離任，若以「鐵飯碗」計算，7%流失率也是問題。林形容政府律師為受過法治制度訓練的專業人士，離任或與律政司就案件的檢控標準持不同態度有關，舉例指：「應告不告，唔應告又告，7.21走嚟告我，頂唔順㗎嘛會」。林認為對政府律師而言，要宣誓等所造成的壓力為其次，「法治問題佔最重」。

記者梁穎妍

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！