前年11月有團體獲發不反對通知書，在遮打花園發起「和你摺紙鶴」活動，並在現場搭建舞台，惟活動中途突遭警方腰斬並驅趕市民。有負責搭建舞台的燈光技術員當日在灣仔被捕，被指身藏士巴拿及鎅刀等工具，被控管有物品意圖摧毁及損壞財產罪。案件經審訊後，裁判官張志偉接納作供警員的證供，認為被告確曾向警員叫囂指罵，並尾隨黑衣人逃跑，惟被告管有工具並無不合理之處，故裁定被告罪名不成立。

被告燈光技術員張祉仁（37歲）被控管有物品意圖摧毁及損壞財產罪，指他於2019年11月2日在灣仔新世紀廣場外保管一把剪刀、一把鉗、一個士巴拿及一把鎅刀，意圖在無合法辯解下使用該物件，以摧毁或破壞屬於另一人的財產。

根據控方案情，港島衝鋒隊警員當日5時許乘坐警車巡邏至莊士敦道與茂蘿街附近，看見有近200人聚集佔據馬路，人群見到警車後逃跑。拘捕被告的警員隨後落車，沿茂蘿街南行，當時有近70人。

警員見被告在20米外以黑色面罩遮蓋鼻樑以下位置，側身並以粗口指罵警察，其間有人投擲雜物及汽油彈；警員鎖定被告，警員在灣仔道拘捕被告，並從其身上撿獲涉案物品。

辯方審訊時質疑警員記事册與證人口供有出入，例如他以非法集結及蒙面罪名拘捕被告，屬重要事項，但警員沒有記下，且無對此提供合理解釋。惟張官則認為，警員證供的內文已包括相關意思，即使描述未夠仔細，與重點沒有衝突，並非每一細節都需鉅細無遺記錄。

被告僱主證被告當日在現場工作

辯方又指警員在追截過程中視線未有離開被告的說法牽強，因其間有人向警察投擲汽油彈，相信此突發事件場面震撼，警員視線不可能不離開被告。但張官認為警員向前奔跑是直接反應，反而可因此避開汽油彈；又指雖然警員有可能失去被告的蹤影，但對於認出被告曲髮特徵並不困難，因此接納當日指罵或叫囂、尾隨黑衣人逃跑的確是被告。

而辯方傳召被告的僱主林先生出庭，林透露被告自2012年起在其公司工作，當日負責搭建遮打花園集會舞台，其後因警方施放催淚彈，活動被腰斬，林遂吩咐被告下班。辯方指，當時灣仔區仍未被警方封鎖或出現暴動。

張官接納被告當日剛下班，經過案發地點不足為奇，故有合法原因管有該些物品。雖然張官認為被告在其他地方仍有可能使用該些物品，或用作摧毀他人財產，但控方舉證未能達至毫無合理疑點以作為不可抗拒的唯一推論，因此裁定被告罪名不成立。

【案件編號：ESCC1190/20】

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