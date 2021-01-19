本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍然飄忽，昨日（18）再多56宗確診，較前日逾百宗再次回落，然而佐敦疫區佔當中15宗，加上政府再於區內劃出核心區，強制該區域所有大廈檢測，同時亦於深水埗區劃出類似區域，6幢大廈即納入強制檢測。

瑪嘉烈醫院今日公佈，一名有長期病患的88歲女病人（第8741號個案）昨日在醫院逝世，患者為九龍灣雅麗氏何妙齡那打素護養院院友，於12月29日因發燒被送往瑪嘉烈醫院，確診感染武漢肺炎後，病情持續惡化，昨晚10時03分離世；至今本港共166名武漢肺炎患者死亡。

機場維修員工確診 負責廁所維修

機場管理局公佈收到維修承辦商華聯建築有限公司通知，其一名分判商員工證實感染，該員工的家人早前確診，該員工檢測並於昨天確診。該員工負責廁所維修，最近一次上班為1月17日的夜更。相關工作範圍已全面清潔及消毒。曾與該名員工接觸的承辦商及分判商員工已被安排接受病毒檢測，並在家等候結果。

政府昨日除公佈再度延長各項防疫措施7日之外，亦繼佐敦區之後，於深水埗劃出區域，當中樓宇若出現個案，大廈隨即被納入強制檢測。食物及衞生局副局長徐德義昨日解釋，深水埗區屬試驗，因為該區域內樓宇偏舊以及管理欠佳等，與確診數字無關。而佐敦「疫區」則再劃出一少部份作核心區域，並進行強制檢測，然而佐敦「疫區」疫區旁範圍都有不少個案，但徐德義指不打算擴大該範圍。

另外，多11幢大廈要強制檢測，當中廟街1號屬佐敦疫區外的大廈，該處有2個單位爆疫，涉及3人及1人；另有4個大廈在佐敦疫區，其中2幢涉及一個單位爆疫，包括上海街197號有一人染疫，偉晴街36號偉晴閣1個單位涉及2人。而上海街121-123 號金海大廈、上海街141-145號浩如樓因為有污水樣本檢測持續呈陽性，亦需強制檢測。至於深水埗劃出的檢測範圍，亦有6幢大廈需要檢測，分別為欽州街56號明輝大廈、大南街355-357號、汝州街254-256號/桂林街38C-38D號、福華街103-107號華安大廈、南昌街141-145號南方樓及黃竹街10-10A號。

柴灣峰華邨曉峰樓再多1人確診及1人初步確診，2個案的單位都位於12樓以上，其中初步確診個案的單位同屬13號室，因此曉峰樓12樓以上的13號室居民亦需要進入檢疫中心。另外，將軍澳工業邨內的先進製造業中心地盤出現4宗個案，當中3人確診、1人初步確診。地盤疑出現爆發。

由於巴西及愛爾蘭亦出現武漢肺炎的變種病毒株，政府昨日亦宣佈，由1月23日凌晨起，禁止由巴西及愛爾蘭抵港，如來港前21日曾逗留上述兩個地方超過2小時將禁止登機來港。

醫管局公佈，截至昨晨9時，再有42人康復出院，累計有8,827名確診及疑似病人出院。現時仍有638名病人在24間醫院及社區治療設施留醫，當中38人危殆，28人情況嚴重，餘下572人情況穩定。醫管局目前有1,226張負壓病床，使用率67%；負壓病房共678間，使用率74.3%。

曾有患者到大埔王少清牙科診所 今起關閉清潔

衞生署公佈，大埔王少清牙科診所得悉一名確診者曾到診所應診。基於公共衞生考慮，診所今日起關閉，進行清潔和消毒。診所職員會聯絡已預約人士另作安排。該名病人於1月15日到訪大埔王少清牙科診所接受治療，其後於昨日確診。該患者在牙科診所候診期間一直有佩戴口罩，而當值的醫護人員亦有佩戴口罩及適當的防護裝備。診所職員暫未有出現病徵或確診。

政府計劃定期檢測前線僱員

政府昨日宣佈由1月21日起，一旦有政府僱員確診，與其同層工作的所有人員，及曾與確診者一同工作的人員，都須在指定限期內檢測，並須在家工作直至有陰性檢測結果為止，如對公共服務有影響會盡早公佈。另外，政府亦正計劃安排前線員工接受定期檢測。

因應本地疫情的情況，政府有需要繼續採取措施，減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播。政府發言人昨日宣佈，政府僱員特別上班安排將會延長至1月27日。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月27日前再檢視情況。

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

蕪湖街遊樂場、荃灣麗都花園設流動採樣站

政府在紅磡蕪湖街臨時遊樂場及荃灣麗都花園增設流動採樣站。而位於官涌體育館及廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）的流動採樣站會延長服務日期至2021年1月20日，為區內受檢人士及其他居民提供免費檢測服務。而受檢人士除流動採樣站外，亦可選擇到全港任何一間社區檢測中心接受檢測服務。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日起至4月20日，為期2個月。

張竹君表示，酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫，故此署方會觀察酒店的容量及需求。

本港疫情

●確診（截至1月20日13:20）

9,720宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

166宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

42人出院（第8094、8450、8558、8735、8780、8816、8868、8979、8986、8996、8997、9016、9021、9026、9039、9047、9058、9061、9069、9070、9077、9082、9108、9130、9167、9181、9189、9190、9197、9199、9201、9202、9237、9261、9272、9310、9374、9388、9428、9509、9531、9649號個案）；

共8,827人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

638名確診者仍留醫；

38人危殆（第1989、3496、5409、5511、5735、5754、6125、6232、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、7123、7259、7323、8018、8078、8126、8195、8221、8323、8384、8449、8452、8818、8900、8937、9030、9049、9060、9062、9166、9267、9311、9438號個案）；

28人嚴重（第5739、5990、6386、6543、6824、6850、7076、7208、7305、7468、7653、7964、8443、8819、8820、8832、8931、9040、9045、9055、9066、9115、9133、9135、9185、9240、9247、9284號個案）；

572人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●綠色專線小巴81K／12月17日／第8248號個案

●城巴307A、5X／12月17至18日／第8214號個案

●的士DE7696（夜間）／12月18至20日／第8292號個案

●的士DE7696（日間）／12月19至20日／第8432號個案

●的士PK8728（夜間）／12月24至25日／第8669號個案

●的士LL4250／12月20至28日／第8770號個案

●的士TH8378／12月29日／第8854號個案

●的士RB9813（夜間）／11月29日至12月31日／第8900號個案

●九巴234A／1月1日／第9054號個案

●九巴32H／1月3日／第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲／1月7至8日／第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣／1月5至9日／第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間）／1月10日／第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日／第9438號個案

●的士WB1696／1月15日／第9481號個案

●九巴61M／1月13日／第9567號個案

●的士VE8670／1月4至8日、11至15日／第9583號個案

兩岸疫情 （截至1月19日13:30）

兩岸最新疫情：國家衞健委公佈，內地昨（18日）新增118宗確診個案，其中本土確診佔106宗，分別是吉林43宗，河北35宗，黑龍江27宗，北京1宗，12宗為境外輸入病例，另外新增91名無症狀感染者。內地累計88,454宗確診個案，4,635人死亡。台灣目前累計868宗確診，7人死亡。

外國疫情（截至1月20日08:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,596萬，全球死亡人數超過205萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,421萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破40萬。印度確診人數超過1,058萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過857萬，死亡人數超過21萬。俄羅斯確診突破360萬宗。英國確診亦已突破346萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

●JHU周二發佈的最新統計數據，美國累計死亡個案突破40萬宗，達401,128宗，累計確診病例24,210,344宗。

數據顯示，死亡個案最多的是紐約州，為41,350宗，其次是加州，為33,763宗德州累計死亡個案超過3.2萬宗，佛羅里達州超過2.4萬宗；新澤西州和伊利諾州的均超過2萬宗；賓夕法尼亞州、密歇根州、麻省和喬治亞州均超過1.2萬宗。

美國累計死亡個案數字正在快速攀升。數據顯示，去年5月27日超過10萬大關，9月22日超過20萬大關，12月14日超過30萬大關。從10萬宗增加到20萬宗用時不到4個月，從20萬宗增加到30萬宗用時不到3個月，從30萬宗增加到40萬例用時僅1個多月。

●英國政府周二發佈的數據顯示，該國當天新增死亡個案1,610宗，累計死亡個案超過9萬宗，達91,470宗；新增確診病例33,355宗，累計確診3,466,849例。

數據顯示，英國新增死亡病例數與周日和周一的671宗和599宗相比大幅上升，再創該國疫情暴發以來單日新高。

●德國總理默克爾與各州州長會談後宣佈，將德國目前實施的封城措施延長至2月14日，並加強防疫措施的實施力度，包括要求今後乘車和購物時必須佩戴醫用口罩而非自製口罩，同時要求僱主今後盡可能為員工在家工作創設條件。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 14,745,094 (401,128)

印度 10,228,753 (152,556)

巴⻄ 7,569,652 (211,511)

俄羅斯 2,970,450 (65,632)

英國 8,320 (91,643)

法國 217,745 (71,482)

意⼤利 1,781,917 (83,157)

⼟⽿其 2,277,987 (24,328)

⻄班牙 196,958 (54,173)

德國 1,736,911 (48,433)

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