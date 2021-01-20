疫情又再亮起紅燈，政府幾時才會恢復晚市堂食，令市民晚上毋須天寒地凍在戶外開餐？隨時要等到開始接種疫苗之後。BioNTech、復星疫苗預計下月尾到港，但近期多個民調均顯示市民接種意慾低，行政會議成員、疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財接受港台專訪時指，開始打針後會探討包括可否容許已安排員工接種疫苗的食肆，開放更多營業空間。

預計政府最快可於3月展開疫苗接種計劃，林稱，開始打針後，政府及顧問專家會因應疫情發展、市民接種情況及生活習慣等變數，審視各項防疫策略，再研究是否有調整空間，形容是複雜及具技術性的決定。他舉例會研究容許部份做好空氣流通措施及已安排員工接種疫苗的食肆，能否開放更多營業空間，但強調政府會繼續監察角色，亦會考慮是否會有更精準的措施可以推行。

至於安老院舍的院友及職員接種疫苗後，可否放寬探訪安排，或當有院舍員工確診，已接種疫苗的院友是否毋須入住檢疫中心，林稱，專家小組會參考科學數據及外國經驗再研究，相信到時會有條件商討。

林指，政府同時會考慮安老院舍的環境及人手問題等，包括是否有足夠空間額外開設獨立房間，安排已打針的院友及家屬見面。相反，如環境不容許，即使已接種疫苗院舍及家屬可能也不能放心，繼續採取嚴厲的措施可能較合理，強調不希望一刀切處理。

科興最新有效率近7成 許樹昌：藥廠過往不會唧牙膏式公佈數據

至於另一款政府有購買的內地科興疫苗，最新巴西臨床測試數據有效率接近7成，較之前公佈的5成大幅提升。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，知悉相關數據的報道，但強調並非由藥廠正式提供予政府的資料，亦未有相關醫學文獻，加上第三期臨床數據一般涉及逾萬位參與者，衞生署仍要等藥廠提供完整數據。

許樹昌指出，藥廠過往不會好像「唧牙膏」般公佈臨床數據，而且訊息較混亂，待科興公佈及交齊資料，專家會開會討論。

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