武漢肺炎疫情反覆，政府早前宣佈停辦年宵，昨日「轉軚」宣佈原址「翻生」，但攤檔數目會減半及另劃分區域監察及控制人流。食物環境衞生署署長劉利群今（20日）在電台節目上指，今年年宵有別以往「墟市」形式，指最新安排合理，相信能控制風險；又稱若疫情惡化或會調低入場人數上限。

劉利群解釋，早前宣佈停辦年宵主要考慮疫情反覆，及難以按原有規模舉辦涉全港過千檔的年宵，因此認為應及早告知大眾取消安排。當局一直有與業界保持溝通，經昨日開會商討後，認為在原先舉行年宵市場的15個地方設立銷售點，安排原先投得攤檔的檔主於同一場地售賣年花，能滿足各持份者的需求；但劉強調前提要做好防疫措施，故需將攤檔數目減一半。她重申，舉辦年宵細節複雜，在去年公開競投時也曾再三提醒檔主，年宵或會因疫情取消。

劉利群指，屆時場內會設人流監察，通過應用科技「數人頭」，較大的場地需劃分不同小範圍，及設指定的出入口及紅外線人流監察；並會因應場地大小設下人數上限，以「紅綠燈」形式呈現，亦會另設預留等候區。食環署屆時亦會將相關資訊於網上發佈，及與其他部門合作控制人流。

劉續稱，食環署屆時也會提供足夠的防疫措施，而攤檔經營者須提供員工名單及聯絡方法，以便當局追蹤，食環署也會為所有攤檔員工提供免費提供檢測，獲得病毒陰性證明後才可經營攤檔。

年宵開放時間需視乎公共交通安排

對於年宵開放時間，劉利群指要視乎當日公共交通安排，舉例指若港鐵無提供通宵服務，年宵開得太夜屬不切實際，或會在午夜前結束，但仍需視乎情況；續指市民應避免逗留於人多聚眾的地方，呼籲市民「快買快賣」，盡快離開及減少聚集。

被問及年宵復辦與港府抗疫立場會否背道而馳，劉認為年宵在足夠的防疫措施下，其風險是可控的，但若疫情惡化則有需要調低每一個區域入場的人數，以保持社交距離；續指當局已盡力配合業界需要。

攤檔檔主指政府信息混亂 安排「勉強接受」

寶山園藝負責人潘澤坤在同一節目上指，花農對早前取消年宵徬徨，對於食環署最新安排「勉強接受」，指攤檔數目減半會對檔主的生意有影響，但只能作出調動配合。潘估計，年宵人流會不如往年，市民會有所顧忌，消費意欲大減，故檔主生意必然大減，但他相信市場上仍有需求，惟生意難以估計，但仍較取消年宵好，否則貨物會「去路無途」，一旦沒有途徑出售，其損失更大。

他又斥，政府的信息是極之混亂，「就算係賠償，每檔賠得幾多畀你」，認為讓檔主「自食其力」比賠償更可行。

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