本港第四波疫情持續，昨日（18）再多56宗確診，政府再於佐敦劃出核心區域，強制該區域所有大廈檢測。政府專家顧問、 中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（20日）在電台節目上指，本港確診個案持續在中高雙位數徘徊，加上政府加大檢測，估計確診數字短時間內難以回落至低水平。

許樹昌認同政府擴大指定區域檢測範圍，指香港有不少舊樓，當中更多是劏房，欠缺空氣流通，喉管接駁亦未必符合規格，令舊樓爆發疫情風險大增；續指政府降低檢測門檻，盡量在風險較高的舊樓找出感染源頭。 他相信，未來政府會擴大檢測範圍至其他多舊樓的地方，「搞咗深水埗先，唔等於佢（政府）其他區域唔做」。

被問到強制區域大廈檢測是否需要配合禁足令，許認為相關大廈可能已有污染，故未必安全及可行；若然強迫居民留在空氣不流通，喉管滲漏等衞生情況欠佳的居所，反而或增加感染風險。他期望，政府盡快完成檢測工作，市民亦配合盡快做檢測，以便感染個案。

復辦年宵是折衷方案

政府昨日宣佈復辦年宵，許樹昌認為，食環署最新安排是折衷方案，稱花農業界為年宵準備了一年，若然取消的確對他們影響很大，相信減少花市攤檔及限制人流已可減低風險。被問及復辦年宵會否影響政府抗疫工作，許認為「有少少衝突」，但需考慮市民對買花的需求及攤檔者的投資。

至於放寬其他防疫措施，許樹昌則認為目前難以放寬，擔心一旦放寬措施，長假期期間很容易導致大爆發。他指，現時仍有不少源頭不明個案，社區仍不安全；惟難以為年宵設下取消的指標，因要視乎7天的整體平均走勢。他呼籲，市民在農曆年前府盡量少聚集，要去花市買花時需戴好口罩及消毒雙手。

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