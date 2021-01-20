政府昨宣佈再延長社交距離7天，10多個處所仍須關閉，美容、健身等多個行業被迫繼續停業。勞工及福利局局長羅致光今接受商台節目訪問時表示，政府不同政策局正與相關業界商討，如果防疫工作做得更精準到位，在時間或人數限制上可調節一些。

羅致光表示，從各方指標或與市民接觸後，都感受到疫情下社會的怨氣正在上升，明白市民在抗疫上已不單是「疲勞」，故此政府在策略上不得不作調整。

特首林鄭月娥昨透露，勞福局正研究是否可以降低在職家庭津貼的工時門檻。羅致光今指，部份行業開足工時收入超出上限，未能領取「職津」；但餐飲業在疫情下因為禁晚市堂食下，員工在下午兩、三點已經落場，每月上班的時數不足144小時，達不到現時領取「職津」的最低要求，認為在現時經濟特別差的環境下，制度無理由一成不變。

但他承認，改變有關制度較複雜，影響數以萬人，而調整電腦程序等工序需要以月計，強調當局會盡快探討。

對下月失業情況不樂觀

本港最新失業率達6.6%，創16年新高。羅致光指，對下月失業率不感樂觀，指目前疫情對消費市場有影響，近日佐敦一帶所有店舖都「拍烏蠅」。但他認為，以往這段時間有近百萬港人去外地旅行，而今年外遊消費變成在本地消費，即使市民手頭緊張，預計本地市道亦未必會很差。

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