青衣樂善堂梁植偉紀念中學三名男學生被指為迫使校方響應社會運動，涉兩度潛入校內縱火及打破多道玻璃門。三人分別被控縱火及刑事毀壞等罪，案件今在西九龍裁判法院再訊。控方聲稱在縱火現場檢取的手套上，有其中一名被告的基因，並暗示另一名被告會「篤灰」協助警方調查，將為他錄取口供。該被告學生庭上聞言表現錯愕，並謂：「我冇講過喎！」

三名被告依序是張姓男生（16歲）、關昊侃（18歲）及鄭梓健（18歲），均是涉事中學的中四學生。其中張被控刑事毀壞、縱火及管有攻擊性武器三罪；關被控一項縱火罪；鄭則被控一項串謀縱火罪。

控罪指張於去年5月25日與另一人損壞學校入口的玻璃門；另於8月4日在青衣長宏邨宏文樓某單位內管有兩支伸縮棍，意圖作非法用途。另張及關被指於7月24日，用火損壞屬於該校門外的花槽及牆身；鄭則被指於同日串謀張關二人用火損壞該校門外的花槽及牆身。

控方指，已完成的基因檢驗，報告顯示在縱火現場檢取的手套上，有本案第二被告的基因，控方將就此索取律政司意見。另外，控方指第三被告會協助警方調查，押後期間會為第三被告錄取口供。第三被告聞言表現錯愕，庭上稱：「我冇講過喎！」

主任裁判官羅德泉應控方要求，將案件押後至3月1日再訊，三名被告以同樣條件繼續保釋候訊。

辯方曾投訴警長威迫利誘首被告認罪

辯方早前在庭上投訴指，有警長在警署內威迫利誘張認罪。警長曾用力拍張的肩膊並問：「你點X樣呀？」更威脅道：「如果你唔講清楚，我哋可以點對你都得！」警方繼而揚言：「有兩條路你揀，一係淨係認刑事毀壞，一係淨係認縱火！如果唔認刑事毀壞，就暴動同縱火一齊告你，暴動要坐十年！如果你淨係認刑事毀壞，就可能可以警司警誡解決，勸你認咗佢！」辯方要求法庭記錄在案。

據悉，閉路電視拍攝到張關二人在校門外傾倒易燃液體及掟汽油彈。張警誡下承認犯案，並在案發閉路電視片段中辨認出自己及關。鄭於警誡下否認縱火，但承認在場拍片。關於警誡下則保持緘默。

另外，今年6.12反修例示威一周年，網民號召在多區聚集，當晚旺角有人群聚集及合唱《願榮光歸香港》。一名60歲退休漢陶永祥（60歲）被指在旺角站E1出口外帶頭叫「死黑警」等口號，被控在公眾地方擾亂秩序。案件今早再訊，辯方申請押後案件，以便與控方商討以其他方式處理本案，被告繼續保釋候訊。

【案件編號：WKCC2634、4270/20】

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