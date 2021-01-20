英國御用大律師David Perry受聘於香港政府，出任前年8月18日反修例「流水式集會」未經批准集結案主控官，引起非議，更被英國外相藍韜文（Dominic Raab）批評「唯利是圖」。律政司今日發表聲明，指不斷有來自英國社會的壓力和批評針對David Perry御用大律師參與案件的工作，David Perry對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，基於公眾利益及審訊日期臨近，律政司已委聘另一名律師如期處理案件的檢控工作。律政司司長鄭若驊下午將出席立法會會議，回應撤換主控事宜。《蘋果》適時直播情況。

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律政司在聲明中指出，委聘David Perry御用大律師處理一宗涉及《公安條例》下組織及明知而參與未經批准集結案件的檢控工作，對方接受了委聘，並於今年1月12日獲高等法院首席法官准以「專案認許」方式為案件出庭。

律政司：David Perry關注英國社會壓力及檢疫安排

聲明指，自此以後，有不斷來自英國社會的壓力和批評針對David Perry參與案件的工作，當中一些片面的批評將案件與《國安法》混為一談。「David Perry對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，並指出，審訊在沒有他的情況下應如期進行﹙expressed concerns about such pressures and the exemption of quarantine, and indicated that the trial should proceed without him﹚」。基於公眾利益及審訊日期臨近，律政司已委聘另一名律師如期處理案件的檢控工作。

律政司表示，由於相關案件已進入司法程序，基於「迴避待決案件」的法律原則，任何人不應對案件作出評論，亦不應作出毫無根據的揣測。所有不公和失實的指控，以圖損害和詆毀獨立的刑事司法制度，律政司必定會強烈反駁。

David Perry任8.18流水集會案主控 遭英外相批唯利是圖

香港警方早前大舉拘控多名民主派人士，包括民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等人，控告他們涉嫌前年反修例運動期間，組織或煽惑參與未經批准集結等罪。其中涉及8月18日「流水式集會」的案件已在區域法院排期審訊，控方聘請David Perry來港擔任主控官。

惟David Perry獲港府律政司聘用消息一出，在英國引起批評。英國前司法大臣范克林（Charlie Falconer）指David Perry「必須退出此案，因他不能維持那角色又同時符合英國價值」。英國外相藍韜文（Dominic Raab）更公開指對方「唯利是圖」。

英國前外相曾撰文批David Perry：有權因良知而拒受聘

英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）日前亦在英國報章The Telegraph撰文批評David Perry，認為他有權因良知而拒絕受聘，因為此案顯然屬政治檢控，法律界遵循的「不得拒聘原則」亦不適用於海外案件。雖然他認為David Perry不欲在政治方面爭辯對錯，但假如他基於自己曾在港出任主控官，便認為今次繼續受聘同樣合理，他便「展露出高度的天真和不敏感」。

聶偉敬又指，英國經歷兩次世界大戰，國民可因道德或宗教原因而拒絕參軍，既然國家正值危急關頭時仍容許國民作有關決定，當一名大律師意識到自己可能參與一宗虛有其表的審訊（show trial），他同樣有權拒絕，聶偉敬認為若David Perry認為自己需參與此案，應協助辯方而非控方。

David Perry來港要檢疫21日 李卓人斥政府嚴重浪費公帑

被告之一李卓人早前曾質疑，David Perry來港後要先隔離21天，批評政府浪費公帑；李卓人今天回覆律政司就8.18非法集結案換人時指，無法評估政府是考慮到公帑運用，抑或因為政治原因而有此決定，但他重申，在疫情下外聘David Perry來港打官司，不禁令人提出疑問：「公帑用嚟畀人檢疫21日，仲要係一個收費超級貴嘅大狀，而佢檢疫時唔會唔收錢；大家可以想像到，公帑嘅浪費係幾咁嚴重。」

他強調，「香港係唔係無呢方面嘅人呢？」，「大家都知香港政府有咁多錢，香港會請到大律師幫佢手做嘢，最唔應該就係政府失業援助又唔做，又話自己有赤字，仲要用咁多公帑」。

周浩鼎促律政司解釋 是否受外國干預而換人

民建聯周浩鼎批評，英國外相藍韜文早前向David Perry施壓做法「厚顏」，反覆譴責有關評論是「政治凌駕法律、令人嘔心、干預香港法律制度」。他認為，事件會令公眾憂慮政府是否因為英國外相施壓，受外國干預而作出決定，促港府和律政司作詳細解說。

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