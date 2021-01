英國御用大律師David Perry受聘於香港政府,出任前年8月18日反修例「流水式集會」未經批准集結案主控官,引起非議,更被英國外相藍韜文(Dominic Raab)批評「唯利是圖」。律政司今日發表聲明,指不斷有來自英國社會的壓力和批評針對David Perry御用大律師參與案件的工作,David Perry對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注,基於公眾利益及審訊日期臨近,律政司已委聘另一名律師如期處理案件的檢控工作。律政司司長鄭若驊下午將出席立法會會議,回應撤換主控事宜。《蘋果》適時直播情況。

收看直播

《蘋果》果燃台

《蘋果》YouTube頻道

律政司在聲明中指出,委聘David Perry御用大律師處理一宗涉及《公安條例》下組織及明知而參與未經批准集結案件的檢控工作,對方接受了委聘,並於今年1月12日獲高等法院首席法官准以「專案認許」方式為案件出庭。

律政司:David Perry關注英國社會壓力及檢疫安排

聲明指,自此以後,有不斷來自英國社會的壓力和批評針對David Perry參與案件的工作,當中一些片面的批評將案件與《國安法》混為一談。「David Perry對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注,並指出,審訊在沒有他的情況下應如期進行﹙expressed concerns about such pressures and the exemption of quarantine, and indicated that the trial should proceed without him﹚」。基於公眾利益及審訊日期臨近,律政司已委聘另一名律師如期處理案件的檢控工作。

律政司表示,由於相關案件已進入司法程序,基於「迴避待決案件」的法律原則,任何人不應對案件作出評論,亦不應作出毫無根據的揣測。所有不公和失實的指控,以圖損害和詆毀獨立的刑事司法制度,律政司必定會強烈反駁。

David Perry任8.18流水集會案主控 遭英外相批唯利是圖

香港警方早前大舉拘控多名民主派人士,包括民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等人,控告他們涉嫌前年反修例運動期間,組織或煽惑參與未經批准集結等罪。其中涉及8月18日「流水式集會」的案件已在區域法院排期審訊,控方聘請David Perry來港擔任主控官。

惟David Perry獲港府律政司聘用消息一出,在英國引起批評。英國前司法大臣范克林(Charlie Falconer)指David Perry「必須退出此案,因他不能維持那角色又同時符合英國價值」。英國外相藍韜文(Dominic Raab)更公開指對方「唯利是圖」。

英國前外相曾撰文批David Perry:有權因良知而拒受聘

英國前外相聶偉敬(Malcolm Rifkind)日前亦在英國報章The Telegraph撰文批評David Perry,認為他有權因良知而拒絕受聘,因為此案顯然屬政治檢控,法律界遵循的「不得拒聘原則」亦不適用於海外案件。雖然他認為David Perry不欲在政治方面爭辯對錯,但假如他基於自己曾在港出任主控官,便認為今次繼續受聘同樣合理,他便「展露出高度的天真和不敏感」。

聶偉敬又指,英國經歷兩次世界大戰,國民可因道德或宗教原因而拒絕參軍,既然國家正值危急關頭時仍容許國民作有關決定,當一名大律師意識到自己可能參與一宗虛有其表的審訊(show trial),他同樣有權拒絕,聶偉敬認為若David Perry認為自己需參與此案,應協助辯方而非控方。

David Perry來港要檢疫21日 李卓人斥政府嚴重浪費公帑

被告之一李卓人早前曾質疑,David Perry來港後要先隔離21天,批評政府浪費公帑;李卓人今天回覆律政司就8.18非法集結案換人時指,無法評估政府是考慮到公帑運用,抑或因為政治原因而有此決定,但他重申,在疫情下外聘David Perry來港打官司,不禁令人提出疑問:「公帑用嚟畀人檢疫21日,仲要係一個收費超級貴嘅大狀,而佢檢疫時唔會唔收錢;大家可以想像到,公帑嘅浪費係幾咁嚴重。」

他強調,「香港係唔係無呢方面嘅人呢?」,「大家都知香港政府有咁多錢,香港會請到大律師幫佢手做嘢,最唔應該就係政府失業援助又唔做,又話自己有赤字,仲要用咁多公帑」。

周浩鼎促律政司解釋 是否受外國干預而換人

民建聯周浩鼎批評,英國外相藍韜文早前向David Perry施壓做法「厚顏」,反覆譴責有關評論是「政治凌駕法律、令人嘔心、干預香港法律制度」。他認為,事件會令公眾憂慮政府是否因為英國外相施壓,受外國干預而作出決定,促港府和律政司作詳細解說。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!