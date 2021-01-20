七旬退休警長被指利用個人、親友和前下屬的銀行戶口洗黑錢，5年間處理逾一億元非法外圍波及外圍馬賭注。律政司於退休警長受查期間，成功向高等法院申請資產凍結令，禁止退休警長使用名下戶口內所有資產。惟退休警長涉嫌其間於一個未有上報的名下戶口中提款逾44萬元，結果被控一項明知而在違反限制令的情況下處理任何可變現財產罪。案件今於東區裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，將轉介區域法院審理，押後至下月24日處理轉介文件。

被告蘇永耀（73歲）報稱退休人士。控罪指他於2018年7月27日至2020年7月2日間，明知而違反高等法院限制令編號HCCP220/18的情況下，處理名下創興銀行戶口內合共442,270.47元存款。

由於控罪並非當值律師服務範圍，被告今日並無律師代表。據了解，控方指被告當時未有上報涉案的銀行戶口，並在法庭頒下限制令的情況下，於案發期間擅自在該戶口提取涉案款項。

【案件編號：ESCC138/21】

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