立法會工務小組今早討論25億的中文大學及港大的工程撥款，包括在中大興建9層高的科研實驗大樓 ，以及港大拆卸一座教職員宿舍，改建成實驗室大樓和興建8層高的資訊科技大樓，建制派議員在會上趁機批評前年反修例時中大有校園設施被破壞，追問校方如何加強保安。中大副校長（行政）及秘書長吳樹培指，目前中大地契允許公眾人士進入校園，昨日有議員提及可以修改地契加強保安，校方亦有此意向。

民建聯周浩鼎關注中大新大樓設施有否額外保護，以免遭人破壞，又形容前年中大成為「暴動」戰場，認為校方應加強與警方溝通。他又指新大樓有與中國內地有關的實驗室，擔心會被人「惡作劇」，「我驚我哋對國家唔住啊」，要求校方對相關實驗室有更高級別的保安，又希望兩所大學加強與內地科研合作。

身兼中大校董的工聯會麥美娟則表示，前年的社會事件中，大學校園被衝擊，而中大今次建造的實驗大樓接近吐露港公路，擔心有人進入大樓破壞，關注校方如何加強保安。

經民聯梁美芬說，大學不是「法外之地」，如校方無能力處理校園情況，理應報警處理，強調大學「唔係無王管」。

中大和港大俱稱會加強實驗室保安，設施會設置閉路電視和通報系統等，亦會與警方緊密溝通。中大表示，社會事件後，已就保安問題聘請顧問，副校長（行政）及秘書長吳樹培亦指，中大的保安「有挑戰」，目前地契允許公眾人士進入校園，昨日有議員提及可以修改地契，以加強保安，校方亦有此意向，希望往後可獲議員支持修改。

項目最終在12票贊成、2票反對下通過，熱血公民鄭松泰和建制派何君堯投反對票，但兩人沒有在會上發言。

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