美國政府換屆在即，準國務卿布林肯（Antony Blinken）表明「願見美國收容出走港人」，流亡到美國的前青年新政梁頌恆相信，美國大選後會有約6個月的交接期，相信會觸及對華政策，包括香港議題，而目前拜登團隊人選多為「鷹派」，相信交接期間不會對港態度有大幅度變化；建制派立法會議員則指對美方行為不感意外，稱有關做法暫未見違反《國安法》或《基本法》，但需觀望進一步做法。

布林肯在聽證會提到，對即將卸任的總統特朗普的強硬對華立場表示支持，更表明希望看到美國收容由香港逃亡過來的人。現流亡美國、推動「救生艇」計劃及影子議會的梁頌恆回覆《蘋果》時透露，現正加緊與美國國會新議員會面並談及香港局勢，冀本月尾能推出新項目。梁透露，有信心在今屆美國國會任期成功推動「救生艇」計劃，支援受政權打壓的港人。

梁續指，以他理解，美國國會過去幾年對港態度已是「共識」，相信美國政府在換屆後的6個月交接期間，態度不會有「大幅度變化」，觀乎拜登團隊「鷹派」作風，相信會維持特朗普政府對港的態度。

建制派指不意外 美方有自由選擇是否接收港人

基本法委員會委員、經民聯梁美芬認為，現時美方提出接收港人的建議暫未有違反《國安法》或《基本法》，指香港一直有出入境自由，不會規範港人不能前往美國，但要觀望美方有關做法是否協助港人「潛逃」，協助犯法人士逃走他方。

身兼行會成員的工聯會黃國健就指，未能介定美國有關說法與真正落實時的做法會否有所不同，要觀望日後美方的做法才能清楚細節，但對美方的說法並不感到意外；身兼律師的建制派謝偉俊指，香港是自由出入的城市，美國有其自由選擇是否接收港人。

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