建制派一直力促司法機構推動司法改革，律政司司長鄭若驊今天在《施政報告》致謝議案在官員答辯環節中，再度回應有關問題。她認為，應以「平常心」看待司法改革，指司法機關一直有進行檢討，例如檢討投訴法官機制、處理案件的效率等，她亦表明，司法改革應由司法機關主導。

對於建制派主張設立的量刑委員會，鄭若驊再指出，量刑委員會有不同目的或職能、可以從屬法院或獨立出來，對香港而言，她覺得若要設立量刑委員會，先要釐清問題再對症下藥，假如是要求有判刑指引，則現時的上訴機制中已經有，若針對審案速度慢，則終院首席法官已表明會按案件不同類別排優次。

鄭若驊更強調，不少國家早就制訂有關國安的專門法律，而香港《國安法》規管的罪行和其他國家相近，當中《國安法》的域外效力，在美國等外國的相關法律也有，並揚言中央一直有訂立《國安法》的權利和職責，認為「一國兩制無被改變，反而係鞏固根基」。

保安局局長李家超亦借發言宣揚《國安法》起震懾作用，指《國安法》實施5個月後，被捕人數大跌50%、公開支持港獨或勾結外國勢力人士自我退場、停止運作或解散。李續指，未來仍有很多挑戰，因社會守法意識崩潰，法治基礎受衝擊等，又指有國家級特工危害國家安全，稱警方會努力維護法紀，與市民建立關係，與社會共建正確價值觀。他指，當局亦會審視國際形勢，加強自身能力和制度，全力以赴、發揮力量。

陳肇始未強硬反駁責難

因為抗疫不力而備受建制派責難的食衞局局長陳肇始，未有作出強硬反駁，只重申政府全力抗疫、從不鬆懈，當局會繼續總結經驗，力爭清零，有需要時會擴大強制檢測的範圍及力度，預計農曆年後開始為市民接種疫苗，當局會優先為長者、醫護等群組接種。同時，她表示理解自由黨張宇人和邵家輝提出，社交距離對業界和市民的影響，指當局會盡力精準遏止疫情，並感謝民建聯何俊賢就年宵花市問題的意見和業界配合。

張建宗誇讚高瞻遠矚：國家是香港底氣所在

經過2日時間，立法會完成致謝議案首個環節辯論，明早開始最後一節辯論。今天最後一位答辯的官員政務司司長張建宗誇讚新一份《施政報告》高瞻遠矚，既「着眼當前挑戰、問題，亦為香港長遠發展打下基礎」，亦不斷唱好中央，稱「國家係香港底氣所在」、「國家始終係香港最堅強嘅後盾」。

另外，在民主派缺席的立法會下，張建宗稱政府會以行動證明當局尊重立法會對行政機關的制衡，政府也期盼與議會互相配合，就具爭議但與香港長遠利益有關的事情達成共識。張最後說，當務之急是做好防疫抗疫工作，「以抗戰思維心態全力對抗疫情」。

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