建制派前年喺區選大敗後，唔少敗將經常以「抹黑」、「投訴」民主派區議員為正職，其中荃灣唯一女區議員、民主派陳劍琴，前年以67票之差擊敗喺該區做咗廿年嘅民建聯對手後，不斷遭到工聯會同民建聯成員夾擊抹黑，近期仲被左報老屈佢喺議辦貼「港獨」文宣，而班建制派仲向街坊大派中共喉舌報為自己「造勢」。

陳劍琴接受八方查詢時話，過去從未貼過任何涉及「港獨」嘅文宣，只係貼過聲援同關注12港人，以及質疑政府嘅「安心出行」程式會否侵犯巿民私隱嘅海報，點知都係喺建制派向房署投訴下，無奈要撕走。陳劍琴質疑，建制派最近浪接浪嘅抹黑攻勢，無非係想配合政府嚟緊要求區議員宣誓嘅行動，希望透過大舉DQ民主派，攞返區議員啲位，認為建制派嘅做法，十分滑稽。

為咗反擊抹黑攻勢，陳劍琴就決定喺議辦外張貼《蘋果日報》嘅報道同「無懼打壓」廣告，希望區內街坊可以認清香港發生嘅真相，千祈唔好對建制派同政府嘅歪理，習以為常。

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