【本報訊】警方前年8月在紅磡驅散堵路者，事後指三名男子及案發時14歲女生參與非法集結。案件昨續審，稱遭一名被告踢護目鏡的警員在辯方盤問下透露，施襲被告是「pink team」（重裝示威者）首名被捕者，故印象深刻。他聲言押送該被告其間要觀察路況，故聽不到亦看不到同袍在車上將被告頭撞車窗及毆打身體。

警員10717盧振業稱前年8月11日凌晨在黃埔港鐵站A出口，看見被告張漢東與指揮官糾纏並跌落樓梯，即上前捉住張雙腳。惟張踢向盧的防暴頭盔和護目鏡，盧的嘴唇因碰到護目鏡流血。

聲稱受襲無落簿：冇呢個認知

盧庭上稱被張踢瘀前臂，惟接受辯方盤問時承認在記事冊或書面供詞都沒提及此事。法官陳廣池問盧為何沒補錄，盧答「冇呢個認知」，但其後又強調對前臂瘀傷一事印象深刻，因張是「警隊拉嘅第一個pink team」，即重裝示威者。盧稱當時張配備粉紅色豬嘴，故認為他是「pink team」成員。

辯方指盧的同袍曾在黃埔站樓梯上踢張的頭，盧稱視線受阻看不到。坐司機位後的盧又表示對警車窗簾是否被拉下沒印象，因他要觀察路面。辯方問盧有否聽到張被帶上警車後，同袍警員6835把張的頭撞向車窗玻璃或欄杆，及毆打他的頭、肚和肩，盧均稱聽不到，又表示因要望前方故也看不到。盧聲言不見有同袍對成功拘捕張感雀躍和興奮，也不知同袍曾拍攝證物並上傳至社交媒體稱「拉咗pink team」。

四名被告保安員張漢東（現年26歲）、音響技工姚子浩（現年24歲）、現年15歲女生以及男學生唐健龍（19歲）今續就非法集結、管有炸藥等五罪受審。

此外周二散庭後，記者在灣仔政府大樓地庫停車場拍攝督察證人，其間隸屬西九龍衝鋒隊的警員吳振霆以該處屬法院大樓為由喝止，更恐嚇「邊個影相拉邊個」並出手遮鏡頭。司法機構重申停車場非法院範圍，吳昨護送同袍到停車場乘車離開時沒再阻記者拍照。

案件編號：DCCC1/20