屯赤隧道上月底通車，屯門多條巴士路線已改經屯赤隧道。九巴表示，改路後乘客反應不俗，覺得車費變得便宜外，車程亦更快。九巴指，屯門公路塞車情況亦有紓緩，「行屯公嘅巴士快咗5至15分鐘」。下一個階段將會為元朗、天水圍的機場巴士路線改道，目標希望在農曆新年前後可實施，「（運輸署）批咗之後嘅兩三個禮拜」，日前已為改路與元朗區議會試車，指目前反應相當正面。

6路線轉行屯赤 乘客讚「平咗又快咗」

屯赤隧道於上月27日通車，屯門區內的6條路線已轉用新路，分別為A33、A33X、E33、E33P、NA33，以及來往洪水橋至機場的新線A34。九巴車務策劃部主管梁領彥指，雖然在晚間皇珠路一帶仍然「有啲塞」，但目前收到乘客就改路後的反應均屬正面，「覺得平咗又快咗」。

傳訊及公共事務部主管林子豪則指，屯赤隧道的確令屯門公路擠塞的情況有效紓緩，「行屯門公路嘅巴士都會快咗5至15分鐘」，例如塞車熱點之一、屯門公路與汀九橋交接位已比以往明顯較少出現擠塞情況。他續指，屯赤通車後，屯門公路的車流量減少，因此車程較快，發生交通意外次數亦相對減低。

待運輸署批准減車費 料最快2周成事

梁領彥表示，下一階段將會推行元朗及天水圍機場巴士路線改道，屆時A線與屯門區路線一樣減車費，不過減幅仍然有待運輸署批准。他指，目標希望於農曆新年前後可成事，待運輸署批准後兩至三個星期便可實施，「因為同屯門情況差唔多，以前去東行線等車嘅，可能要轉去西行線，都要啲時間做」。

他指，改路往屯赤隧道屬「雙贏」，「對我哋同對乘客都係好嘅」，因此亦希望盡快實施。日前已聯同運輸署及元朗區議會試車，檢視改路後的問題，他指眾人反應亦相當正面。相對其他幾區，北區往機場的巴士路線改路後所節省的時間較少，「所以成個區或者議員覺得未必即刻要做，想再睇定啲」，故將會待元朗或天水圍完成改路後，下一階段再處理。

另外，屯馬綫亦即將分階段通車，梁領彥指，九巴已與運輸署達成共識，於紅磡至啟德段開通後，將會有減班次措施，部份巴士路線影響較大，如九龍城往沙田、大圍、馬鞍山等巴士線均「好難生存」，因行車時間與港鐵相差太大，但減班詳情須留待運輸署批准後再公佈。

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