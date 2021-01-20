拜登就任美國總統，新政府會如何處理陷入低潮的美中關係備受關注。國務卿人選布林肯（Antony Blinken，圖）前日就表明，中國無疑是美國當前最大威脅。

布林肯前日出席國務卿人選聽證會，直言中國無疑欲成世界強國，是給美國帶來最大威脅的國家，美中關係對抗成份日益增加，絕對有競爭部份，但亦指中美仍有合作地方。

對於特朗普對北京強硬態度，布林肯明言那是正確方向，惟用錯策略。他相信美國今後該要處於有力位置來跟中國打交道，而美國要取得有力位置，就得與盟友合作、得參與和領導國際組織，以及需在人權遭侵犯或香港民主遭踐踏時挺身維護。

布林肯直言特朗普政府沒更早出手對北京在香港「踐踏民主」施以懲罰，以至如今「真正自由和自治在香港支離破碎」，又表示希望美國收容一些逃亡港人。

耶倫：運用一切應對欺壓

財長人選耶倫（Janet Yellen）在聽證會則表明，拜登政府將運用一切工具，應對中國欺壓、不公及非法行為。她形容中國是重要的戰略競爭對手，美國需要與盟國合作對抗中國，並強調任何國家故意操控滙率以獲取商業優勢都是不能接受。

防長人選奧斯汀（Lloyd Austin）表明戰略重點在亞洲，尤其是中國，直言中國「對美國和美國的盟友與夥伴，構成重大且長期安全威脅」。

對於美國新政府擬繼續強硬，北京顯然失望。中國外交部發言人華春瑩昨怒斥給中國貼上種族滅絕「黑手」標籤的蓬佩奧是「末日小丑」，敦促布林肯正確看待中國與中美關係。

美聯社/路透社/法新社