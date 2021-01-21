近年建制派不斷狙擊司法機關，施壓要求成立量刑委員會及獨立監察司法委員會，新任終審法院首席法官張舉能上場後雖對成立量刑委員會的建議落閘，但表明會檢討法官的投訴處理機制。新任大律政公會執委、資深大律師陳政龍認為，現行機制並無不妥，但並非不能考慮改進，惟必須小心處理。

剛在大律師公會周年大會當選新任執委的陳政龍會前表示，現時法律界所面對的挑戰與以往沒有分別，「只係環境唔同咗，外面嘅人睇，好似好大問題，其實核心價值一樣，個環境唔同但要保護嘅嘢一樣冇分別。」對於特區政府否定三權分立，陳未有表態，但稱社會對此概念多作理性討論為好事。

被問到過去幾年大律師公會都未有再到北京交流，陳政龍認為若有機會應盡量溝通，「溝通好緊要，唔可以唔溝通，大家唔溝通唔會明白大家立場、睇法，嘗試了解大家睇法先會有進步。」至於大律師公會屢被批評，加入公會或被標籤為「黃絲」，陳笑言：「冇所謂，人哋點講咪點講，阻止唔到。」強調公會須照顧很多大律師的利益，包括年輕大狀的生計、法庭運作等，「唔係下下都同政治有關或者咁敏感。」

不介意被標籤為「黃絲」

對於終審法院首席法官張舉早前指，在不削弱司法獨立的大前提下，法官的投訴處理機制仍有提高透明度和問責性的空間，將檢討現有機制。陳政龍坦言，個人認為現有機制沒有問題，但他個人不認為有問題，不代表不可改進機制，「有個透明機制好唔好，唔係唔可以考慮，但要小心處理，即係法官你坐得嗰個位，要有透明度人哋先信你，做到土皇帝咁冇人可以郁到你又唔好，但掉轉頭唔係人哋唔鍾意你就要郁你」。

至於英國御用大律師David Perry來港為涉及民主派人士的案件擔任主控，在當地政界及法律界都作出批評後最終退出案件，陳政龍認為不應將事件複雜化，稱其個人看法是，不應該將律師選擇案件與政治混為一談，「每個律師都會代表啲人唔鍾意嘅被告，唔代表律師同被告諗嘅嘢一樣，如果唔係強姦犯、唔好嘅政府、獨裁者，咪永遠都冇法律代表，唔係你代表嗰個人代表你衰㗎嘛，呢個係做律師好基本責任，或者原則」。

他認同「不可拒聘」原則在技術上並不適用於海外案件，但他認為「做律師唔係睇咁窄，有案嚟你咪接，接咗唔係代表你認同佢。」

駱應淦不擔心難再聘海外大狀：使乜請外援

資深大律師駱應淦則指，相信David Perry受到政治壓力，「不過嗰啲（壓力）嚟自本土，喺英國，唔係香港」，但他不擔心律政司難以再外聘請海外大狀，直言「使乜請外援」。

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